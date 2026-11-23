Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La institución fue inaugurada el 19 de noviembre de 1991 y hoy tiene sus 20 camas ocupadas, además de una lista de espera. Durante el aniversario, reconocieron a dos trabajadoras con más de dos décadas de trayectoria.

La residencia municipal de adultos mayores de Jacinto Arauz celebró sus 35 años de funcionamiento. El establecimiento brinda atención y cuidado a personas mayores que, por distintas circunstancias, no pueden desenvolverse de manera autónoma.

La institución abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1991, durante la intendencia de Miguel Cicaré, y fue ampliada posteriormente durante la gestión de Oscar Beilmann.

La residencia de Jacinto Arauz tiene sus 20 camas ocupadas

La directora, Cintya Suárez, informó que el lugar cuenta con capacidad para 20 residentes y que actualmente todas las camas están ocupadas. También indicó que hay una lista de espera y que la residencia mixta de larga estadía tiene 12 coberturas de PAMI.

“En la actualidad, la residencia cuenta con 20 camas, que representan su capacidad máxima, y están todas ocupadas. Incluso tenemos una importante lista de espera. Es una residencia mixta de larga estadía y, en este momento, contamos con 12 coberturas de PAMI”, señaló Suárez.

Durante el aniversario, se repasó el recorrido de la institución y su crecimiento a lo largo de estas tres décadas y media. En el acto, describieron sus comienzos como una iniciativa nacida “como una semilla, con sueños, esfuerzos y el compromiso de construir un espacio de cuidado y acompañamiento”.

Reconocimiento a trabajadoras con más de 20 años de trayectoria

La celebración contó con la presencia del intendente Santiago Goñi y tuvo un momento especial con el homenaje a Verónica, quien lleva más de 25 años de servicio, y a Adriana, con más de 20 años de trayectoria en la residencia.

“Hoy queremos reconocer especialmente a dos personas que han sido parte fundamental de este camino. Más de dos décadas de presencia, entrega y compromiso cotidiano. Años en los que no solo han cumplido una tarea, sino que han acompañado vidas, compartido momentos, brindado cuidados y contribuido a construir la identidad de este hogar”, expresaron durante el acto.

También destacaron la fortaleza y perseverancia de ambas trabajadoras, quienes atravesaron situaciones personales y dificultades de salud sin dejar de lado su compromiso con la institución.

Al cierre del breve acto, el intendente entregó presentes a las homenajeadas. Luego, los residentes compartieron un choripán y disfrutaron de una jornada al aire libre en un clima de celebración y encuentro.