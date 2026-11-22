Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 5 min de lectura

La escuela realizó una muestra abierta por el Día de la Educación Técnica y registra un aumento sostenido de la matrícula. Recibe estudiantes de localidades pampeanas y de Villa Iris, en la provincia de Buenos Aires, mientras necesita más aulas.

La EPET 9 de Jacinto Arauz presentó una muestra abierta al público con los trabajos realizados por sus estudiantes durante el año. La actividad se enmarcó en el Día de la Educación Técnica, que se conmemora cada 15 de noviembre.

La institución recibe cada vez más alumnos de Jacinto Arauz y de otras localidades de la zona. También concurren jóvenes de Villa Iris, en la provincia de Buenos Aires, además de estudiantes de General San Martín, Bernasconi y Abramo.

La matrícula de la EPET 9 crece desde hace varios años

La directora, Rafaela Hernández, vinculó el aumento de la matrícula con la situación económica del país y con la ubicación de la escuela, que fue creada para atender a distintas localidades de la región. Según indicó, el crecimiento se sostiene desde hace cinco o seis años.

"que tiene que ver con una realidad económica que hay en el país. es cierto la realidad de la EPET 9, año a año se incrementa la matrícula, tanto de estudiantes de Jacinto Arauz como de la zona. La creación de esta institución en Jacinto Arauz, tuvo un contrato fundacional que está ubicada estratégicamente en la zona, para abarcar justamente a las demás localidades".

"Nosotros tenemos alumnos de Villa Iris, de General San Martín, Bernasconi y Abramo en este momento. Y como te decía anteriormente, desde hace 5 ó 6 años, se incrementó muchísimo la matrícula, año a año tenemos más estudiantes que eligen esta modalidad".

La escuela abrió sus puertas el 13 de marzo de 1989, inicialmente como escuela nacional ENET, junto a un taller escuela. Hernández recordó que su creación fue impulsada por vecinos de la zona y contó con acompañamiento político. Actualmente, la provincia tiene 18 escuelas técnicas, entre industriales y agropecuarias.

La escuela necesita más aulas para acompañar la demanda

Entre 2017 y 2019 se refuncionalizó el edificio escolar, pero el crecimiento de la matrícula volvió a exponer la falta de espacio. La institución cuenta hoy con siete aulas y nueve divisiones; segundo y tercer año tienen dos divisiones cada uno.

"También el edificio hoy nos acompaña un montón, más allá que nos queda chico, nosotros hoy tenemos nueve divisiones, en segundo y en tercer año tenemos dos divisiones. Generalmente en primero, últimamente tenemos sorteo, por nosotros quisiéramos que ingresen todos, pero bueno, hay sorteos para ingreso. El año pasado la cooperadora, junto con la Provincia, la subsecretaría de Técnica, edificaron un nuevo aula, porque realmente nos queda chico el espacio".

"En la actualidad tenemos siete aulas y nueve divisiones, entonces hay chicos que tienen clases en el sector de taller, que es donde tendríamos que ir solo a trabajar, al frente de una máquina, por ejemplo".

La directora señaló que en primer año se realizan sorteos para el ingreso, aunque la institución quisiera recibir a todos los aspirantes. El año pasado, la cooperadora escolar y la Provincia, a través de la Subsecretaría de Técnica, construyeron un aula nueva.

Prácticas profesionalizantes y formación para el trabajo

La propuesta educativa incluye experiencias vinculadas con el mundo laboral. La regente técnica, Karina Hernández, explicó que en séptimo año los estudiantes cursan prácticas profesionalizantes y realizan pasantías en empresas de la zona. La iniciativa comenzó hace tres años y cuenta con la participación de Timbó, de General San Martín; La Emancipación y la Cooperativa de Servicios de Jacinto Arauz.

"En este nuevo plan de estudio, en el séptimo año, hay una materia que se llama prácticas profesionalizantes, en las cuales los estudiantes salen a hacer pasantías a empresas de la zona. Nos costó un montón conseguirlo, recién llevamos tres años. La primera empresa que nos abrió sus puertas fue Timbó de General San Martín, al año siguiente se sumó La Emancipación y este es el segundo año que estamos con la Cooperativa de Servicios de Jacinto Arauz. Ellos reciben un certificado de haber sido pasantes y eso les abre la puerta el día de mañana, porque de hecho nos llaman a nosotros pidiéndonos referencias de determinado estudiante".

Este año, además, los alumnos participaron en una práctica de instalación eléctrica en dos viviendas barriales, a partir de un trabajo conjunto con el municipio. Las tareas incluyeron hacer canaletas, colocar cañerías, cajas y tomacorrientes, y preparar la mezcla.

"Este año le sumamos una práctica muy interesante, porque a través del municipio, con el cual trabajamos de manera muy conjunta, nos dieron dos casitas de barrio para hacer toda la instalación eléctrica".

"Desde el calado para poner la cañería, la colocación de las cajas, los caños, los tomas y el cerrado de la cañería, preparar la mezcla. Seguramente que ese alumno que te contestó eso es porque nosotros lo transmitimos un montón. Trabajamos con ellos mucho lo que son las habilidades blandas. El saber trabajar con otra persona, el saber consensuar una idea".

Durante la muestra, un estudiante resumió el alcance de lo aprendido en la escuela: "Si tenés un poco de inventiva, hacés lo que quieras con lo que aprendés acá".

Graduados de la escuela trabajan en empresas y proyectos tecnológicos

Entre los egresados que desarrollaron su carrera profesional, Hernández mencionó a Juan Pablo González, oriundo de Jacinto Arauz y parte de la primera promoción, quien trabaja en Invap y participó en la construcción del satélite Arsat.

También hay exalumnos que se desempeñan en campos con molinos eólicos, empresas petroquímicas y otros ámbitos, incluso en actividades que no están directamente relacionadas con la tecnicatura que cursaron.