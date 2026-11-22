Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 8:56 p. m. · 2 min de lectura

La iniciativa abre negociaciones en la Cámara de Diputados y pone en juego acuerdos dentro del oficialismo y con la oposición. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la Legislatura deberá definir las reglas electorales de la provincia.

La reforma electoral acerca a Ziliotto y Verna, mientras crece la pulseada política en Diputados

La reforma electoral en La Pampa volvió a instalarse en el centro de la discusión política provincial y aparece como un punto de acercamiento entre el gobernador Sergio Ziliotto y el exmandatario Carlos Verna, dos de las figuras de mayor peso dentro del peronismo pampeano.

La iniciativa no solamente abre un debate sobre las reglas que regirán los próximos procesos electorales, sino que también pone en evidencia los movimientos internos del oficialismo y las negociaciones que se desarrollan en la Cámara de Diputados.

En ese escenario, la relación entre Ziliotto y Verna adquiere especial importancia. El entendimiento entre ambos dirigentes podría resultar determinante para avanzar con modificaciones al sistema electoral, en un momento en el que los distintos sectores políticos comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

La discusión también tiene una dimensión institucional. Cualquier cambio en las reglas electorales requiere un tratamiento legislativo y abre interrogantes sobre los acuerdos necesarios, los tiempos de aprobación y las posiciones que adoptarán tanto el oficialismo como la oposición.

La Cámara de Diputados se convierte así en uno de los principales escenarios de la disputa. Allí deberán discutirse los alcances de la reforma y las condiciones para su eventual implementación.

Más allá de los aspectos técnicos, el debate tiene un fuerte contenido político. La posibilidad de modificar las reglas electorales antes de los próximos comicios genera expectativas y obliga a los distintos espacios a revisar sus estrategias.

En el peronismo pampeano, el acercamiento entre Ziliotto y Verna podría contribuir a ordenar posiciones y fortalecer los acuerdos internos. Sin embargo, todavía queda por conocer hasta dónde llegará ese entendimiento y qué consecuencias tendrá sobre el armado político provincial.

Por su parte, la oposición tendrá un papel importante en el debate legislativo, especialmente si considera que las modificaciones propuestas pueden alterar las condiciones de competencia electoral.

Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, la reforma electoral promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda política pampeana.

La gran pregunta es si el acercamiento entre Ziliotto y Verna permitirá construir un consenso amplio o si la discusión terminará profundizando las diferencias entre los distintos sectores políticos.

Por ahora, el debate está abierto y la Legislatura provincial tendrá la responsabilidad de definir el futuro de las reglas electorales de La Pampa.