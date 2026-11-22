La Municipalidad presentó una denuncia penal por los daños en bancos y macetas del predio ferial. El intendente Leonel Monsalve pidió que las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables y reclamó que reparen los perjuicios.

El predio ferial municipal de 25 de Mayo sufrió destrozos durante la noche, en hechos que generaron indignación entre emprendedores y vecinos. La Municipalidad presentó una denuncia penal y el intendente, Leonel Monsalve, pidió que se identifique a los responsables y que se hagan cargo de los daños.

Feriantes señalaron que los destrozos se habrían producido durante los festejos de hinchas de Boca Juniors por la obtención de la Copa Sudamericana. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente quiénes fueron los autores.

Daños en el predio ferial de 25 de Mayo

Los emprendedores encontraron bancos y macetas arrancados, tirados y rotos en el espacio que utilizan para trabajar. Uno de los feriantes afirmó: “Dejamos todo cerrado y ordenado como siempre”. También relató: “Anoche, cuando nos íbamos, ya había gente que se empezó a meter saltando por arriba”.

Los afectados lamentaron los daños en un lugar utilizado por comerciantes y emprendedores locales. “Una lástima que se rompan cosas que son de todos”, expresaron. Según indicaron, la escena les provocó “bronca y impotencia”.

La denuncia penal y el pedido de Monsalve

Monsalve confirmó que el municipio realizó una presentación judicial por los daños en el predio. “Acabamos de hacer la denuncia por los daños ocasionados en el predio ferial que, según la carátula, son hechos de vandalismo”, señaló.

El intendente pidió que las cámaras de seguridad permitan identificar a las personas involucradas. “Lo que exigimos es que a través de las cámaras de seguridad identifiquen a las personas que ocasionaron los daños. Según la figura penal quienes fueron pueden tener el castigo de resarcir los daños, pero lo ideal sería que quienes hayan sido, quizás bajo los efectos de alcohol, se retracten y paguen los gastos y que esto sea un aprendizaje para todos”, afirmó.

Además, Monsalve cuestionó el impacto de los destrozos en quienes trabajan en el lugar. “Más que nada, quiero reflexionar de cómo estamos como sociedad. Y cómo nos indignan estas cosas, porque, más que nada, sabiendo que hay mucha gente que trabaja en ese lugar para llevar el pan a la mesa familiar”, concluyó.

Desde el municipio solicitaron a quienes tengan información que la aporten de manera anónima al sector de Turismo para colaborar con el esclarecimiento del hecho. “El predio ferial es de todos”, indicaron.