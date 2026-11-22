El Juzgado Federal de Santa Rosa dispuso que OSFATUN garantice el 100 por ciento de una radioterapia de alta complejidad y su inicio inmediato junto con la quimioterapia. La medida cautelar tendrá vigencia por 90 días o hasta que se dicte sentencia definitiva.

La Justicia Federal ordenó a la Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN) autorizar en un plazo de 48 horas la cobertura integral de la radioterapia indicada para un paciente de 51 años con cáncer. El tratamiento deberá comenzar de inmediato y realizarse en forma concurrente con la quimioterapia ya aprobada.

El afiliado, identificado como J. J. S., fue diagnosticado en 2022 con un carcinoma escamoso en el labio inferior derecho. Luego presentó una recidiva locorregional cervicotorácica, con una masa tumoral de gran volumen en el cuello y el tórax que compromete músculos profundos, se extiende hacia el manubrio esternal y desplaza la tráquea.

El tratamiento oncológico quedó detenido por falta de autorización

Ante el cuadro, el oncólogo tratante, Sebastián García Peralbo, indicó una estrategia urgente con intención radical. La prescripción contempla quimioterapia semanal y radioterapia externa de alta tecnología, con refuerzo e imágenes diarias, en 35 fracciones distribuidas durante siete semanas.

OSFATUN había autorizado la quimioterapia, pero no había dado respuesta sobre la radioterapia, necesaria para llevar adelante el esquema completo. Según el criterio médico, ambos tratamientos son concurrentes e indivisibles; por esa razón, la falta de aprobación de la radioterapia también impidió iniciar la quimioterapia autorizada.

La radioterapia podía realizarse en el Centro Regional Radio Oncológico La Pampa o en el Centro de Oncología y Terapia Radiante SA. Tras presentar un reclamo administrativo urgente el 28 de octubre de 2026 sin obtener respuesta formal, el paciente recurrió a la Justicia. El oncólogo advirtió que cada día de demora favorecía el crecimiento del tumor y reducía las posibilidades de control locorregional de la enfermedad.

El amparo solicitó cobertura total en Santa Rosa

Con el patrocinio del abogado Esteban Torroba, el paciente promovió una acción de amparo contra la obra social y pidió una medida cautelar. El reclamo solicitó la cobertura del 100 por ciento de la radioterapia en Santa Rosa, para evitar el desarraigo y nuevos retrasos.

La presentación incluyó historias clínicas del Hospital de Clínicas José de San Martín, tomografías, un PET scan y un estudio de inmunohistoquímica de la doctora María Paula. Durante el trámite, la fiscal federal de Santa Rosa, Iara J. Silvestre, dictaminó a favor de la competencia federal y avaló la procedencia del amparo.

La Justicia priorizó el derecho a la salud

El titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, analizó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En su resolución, señaló que el derecho a la salud está protegido por la Constitución Nacional, en sus artículos 14 bis y 75, incisos 22 y 23, y por tratados internacionales de derechos humanos.

El magistrado consideró que las pruebas médicas acreditaban el derecho invocado y que el tamaño de la masa tumoral, que desplaza la tráquea, demostraba el riesgo de complicaciones locales. También aplicó el criterio de respetar las indicaciones del médico tratante y evaluó que la medida evitaba un daño irreparable sin ocasionar un perjuicio grave a la prestadora.

La cautelar ordena a OSFATUN brindar en un máximo de 48 horas la cobertura integral de la radioterapia VMAT/IMRT y garantizar su inicio inmediato junto con la quimioterapia. La disposición regirá por 90 días o hasta que se dicte sentencia definitiva.

Además, el juzgado concedió el beneficio de gratuidad previsto en el artículo 53 de la Ley 24.240, tuvo por prestada la caución juratoria y fijó un plazo de cinco días para que la obra social responda el informe del amparo. La resolución fue firmada por el juez Baric y la secretaria Mariana de la Iglesia.