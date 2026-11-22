La Cámara de Diputados definirá esta semana si avanza la reforma de la Ley 2042, que modifica los plazos del calendario electoral de 2027. El dictamen en comisión puede ser decisivo ante una eventual votación empatada.

La reforma de la Ley 2042 ingresará esta semana en una instancia decisiva en la Cámara de Diputados de La Pampa. El proyecto del Gobierno provincial propone cambiar los plazos del calendario electoral de 2027, con el argumento de reducir los costos proselitistas y evitar la saturación del electorado.

La iniciativa también adquirió peso político dentro del oficialismo. En sectores de la política pampeana interpretan que el nuevo cronograma puede funcionar como un puente de entendimiento entre el gobernador Sergio Ziliotto y el exmandatario Carlos Verna, tras meses de tensiones internas y dificultades parlamentarias del Ejecutivo.

La oposición cuestiona el momento y el alcance de la reforma electoral

Desde la oposición objetan tanto la oportunidad como el método elegido. Los legisladores radicales Hipólito Altolaguirre y Javier Torroba advirtieron que modificar la normativa sin un consenso amplio y antes de un año electoral puede debilitar la legitimidad del proceso. También señalaron que quedan pendientes debates sobre la boleta única, la ficha limpia y la fijación por ley de la fecha de los comicios.

La jefa del bloque del PRO, María Laura Trapaglia, afirmó que se trata de un acuerdo cerrado por el Frejupa sin participación de las demás fuerzas. Desde Comunidad Organizada, en tanto, interpretaron que el oficialismo busca ganar tiempo para resolver su interna.

Con ese escenario, en sectores opositores se analizó la posibilidad de bloquear la sanción este jueves, durante la última sesión ordinaria del año, y forzar al Ejecutivo a convocar sesiones extraordinarias en diciembre. Los bloques no peronistas especulan con que podrían hacer valer su número para impedir el quórum.

El dictamen en comisión puede definir la votación en Diputados

La aritmética parlamentaria introduce una diferencia clave: para que el proyecto llegue al recinto este jueves, primero debe obtener despacho en Legislación General o Asuntos Constitucionales, durante los primeros días de la semana.

Si la iniciativa no tiene dictamen, su tratamiento sobre tablas requiere una mayoría especial de dos tercios. En una votación dividida 15 a 15, el reglamento no permite que la Presidencia desempate. En cambio, con despacho de comisión, el expediente sigue el trámite ordinario y se define por mayoría simple.

Por esa vía, si se produce una paridad de 15 votos por lado, la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral, quedaría habilitada para desempatar y otorgar la sanción definitiva a la reforma.

Qué cambios propone la reforma de la Ley 2042

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo introduce tres modificaciones a la Ley de Elecciones Internas Abiertas. La primera reduce el plazo entre las internas partidarias y las elecciones generales provinciales: de la franja actual de 90 a 120 días pasaría a un período de 45 a 60 días.

Además, mantiene entre 60 y 90 días la anticipación para convocar formalmente a los comicios internos y elimina la obligación legal de realizar una audiencia con representantes de los partidos, las alianzas y la autoridad electoral antes de establecer el calendario.

Con la última sesión ordinaria del año en el horizonte, el dictamen y las reglas de votación serán determinantes para el futuro del proyecto. El oficialismo buscará avanzar con la reforma en medio de las objeciones opositoras y de las negociaciones internas del peronismo.