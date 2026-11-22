Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

En el fondo de su casa, Martín Alejandro Juaristi Ramos armó un espacio de entrenamiento con materiales reciclados. Cada tarde recibe a 25 chicos y busca más apoyo para sostener la tarea.

Con cuatro postes, cuerdas de plástico, mantas viejas y cubiertas en desuso, Martín Alejandro Juaristi Ramos levantó un gimnasio de boxeo en el fondo de su casa. Sin lujos, pero con mucho esfuerzo, el espacio recibe cada día a 25 chicos del barrio.

El gimnasio, llamado Descubriendo nuevos talentos, funciona en una vivienda humilde sobre la calle Uspallata, cerca de Asunción del Paraguay, donde la ciudad empieza a dar paso a calles de tierra y silencio. Allí, Juaristi Ramos ofrece entrenamiento y contención a los pibes.

Un ring armado con materiales reciclados

El cuadrilátero tiene cuatro postes y cuerdas plásticas. Sobre el piso de tierra, algunas mantas hacen de lona; en el terreno hay cubiertas para los ejercicios físicos y un par de bolsas cuelgan de un tirante.

Entre los chicos está Dylan, que no boxea y se ocupa de cebar mate para el grupo. Los demás llegan cada tarde para entrenar bajo las indicaciones de Martín, quien también espera que algún día su hija Lourdes pueda pelear por un campeonato nacional.

El trabajo y la historia de Martín Juaristi Ramos

Juaristi Ramos tiene 37 años y vive de trabajos ocasionales de albañilería, pintura y jardinería. Nació cerca del Club Argentino, en la zona de Gobernador Duval y Salta. Es hijo de Raquel Noemí Ramos y de Ramón Antonio Juaristi, quien vivía en Trenque Lauquen y ya falleció. Tiene dos hermanos: Juan, el mayor, y Nadia Lorena, que murió hace dos meses.

Está separado, pero mantiene una buena relación con la madre de sus hijos: Lourdes, de 14 años; Eriel, de 10; y Juliano, de 9. Los chicos viven con ella a una cuadra de su casa.

Del fútbol al boxeo en el barrio

Martín empezó a boxear a los 17 años, después de crecer cerca del gimnasio del Club Argentino. También jugaba al fútbol como número 9 en Unión y Amistad, equipo que logró el ascenso a la A con Hugo Arias como entrenador. Finalmente, eligió el boxeo y dejó la pelota.

“Crecimos al lado del gimnasio de Argentino. Los pibes del barrio, Darío Lobos, Miguel Medina, Mario Jalip, Seba Mendoza y Víctor González nos metimos en el boxeo, y yo tenía 17 años cuando arranqué. Jugaba al fútbol como número 9 en Unión y Amistad cuando salió campeón, con Hugo Arias como entrenador. Ese año el equipo ascendió a la A. Hacía las dos cosas, fútbol y boxeo y ambas me gustaban, pero el boxeo pudo más y dejé la pelota”, contó.

Terminó la primaria en la Escuela 92 y completó el EGB en la Escuela 1. Antes de ingresar al Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (Emhsu), a los 20 años, hizo changas y trabajó en empresas de construcción como Ecop y Andreatta. Allí aprendió distintos oficios.

Una ayuda que no alcanza para sostener el gimnasio

En el Emhsu trabajó en la recolección de residuos, corriendo detrás de los camiones. El año pasado se quedó sin empleo y desde entonces se mantiene con trabajos de albañilería, jardinería y pintura, o con lo que aparezca.

Actualmente recibe un ingreso reducido por una escuela deportiva municipal, gestionado por Gustavo Rodríguez. La suma no alcanza para cubrir las necesidades del espacio, y Juaristi Ramos espera conseguir una ayuda mayor para atender a los chicos que asisten.

También observa que falta solidaridad entre algunos integrantes del ambiente del boxeo, incluidos quienes tienen gimnasios. Esa situación se hace sentir cuando llega el momento de hacer participar a los pupilos en distintos festivales.