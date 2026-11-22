Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El beneficio alcanzará a trabajadores de establecimientos sanitarios de Santa Rosa, General Pico y Guatraché, además de personal administrativo de centros de Nivel I. También se reconocerá la capacitación en los concursos por categoría desde el 1 de enero de 2027.

El Gobierno de La Pampa acordó ampliar la licencia profiláctica para trabajadores de Salud Pública e incorporar puntaje por capacitación en los concursos por categoría. Las medidas se definieron durante una reunión realizada el viernes 20 de noviembre, en la que representantes de UPCN reiteraron reclamos planteados en encuentros anteriores y obtuvieron respuestas favorables.

La ampliación beneficiará a personal de establecimientos sanitarios de Santa Rosa, General Pico y Guatraché. También incluirá a trabajadores administrativos de centros asistenciales de Nivel I de toda la provincia que todavía no cuentan con ese derecho.

Quiénes accederán a la licencia profiláctica

En Santa Rosa, el beneficio alcanzará al personal de enfermería y servicios generales del Consultorio Externo del Complejo Hospitalario Dr. Lucio Molas-Dr. René Favaloro. También se extenderá a trabajadores de servicios generales y mantenimiento del Área Programática y el Centro Sanitario.

En General Pico, la licencia se incorporará para el personal de Auditoría Médica, farmacia, servicios generales y mantenimiento de los establecimientos asistenciales. En Guatraché, en tanto, el acuerdo contempla al personal de enfermería del Establecimiento Asistencial Dr. Manuel Freire.

La medida tendrá, además, alcance provincial para el personal administrativo de establecimientos sanitarios de Nivel I que actualmente no percibe el beneficio. La licencia profiláctica consiste en un período de descanso preventivo para trabajadores expuestos a determinados riesgos por las características de sus tareas.

Reconocerán la capacitación en los concursos de Salud

Otro de los acuerdos alcanzados en la paritaria establece la incorporación de puntaje por capacitación en los concursos por categoría del sector Salud. Durante la reunión se refrendó lo acordado el 16 de noviembre en la Comisión de la Rama Administrativa, que dispone reconocer las capacitaciones realizadas por los trabajadores al momento de concursar.

De esta manera, la formación y la actualización profesional se sumarán a los criterios de evaluación para acceder a las distintas categorías. Desde UPCN señalaron que ambas medidas responden a planteos sostenidos por la organización sindical en las negociaciones sectoriales.

La ampliación de la licencia profiláctica y el nuevo sistema de puntaje por capacitación comenzarán a regir el 1 de enero de 2027.