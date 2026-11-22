Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La semana comenzará con mañanas frescas y tardes templadas en Santa Rosa y gran parte de La Pampa. El viernes la máxima llegará a 32 grados y el sábado alcanzará los 36.

La última semana completa de noviembre comenzará con tiempo primaveral en Santa Rosa y gran parte de La Pampa: mañanas frescas y tardes templadas. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el fin de semana con el ingreso de aire cálido y un marcado aumento de las temperaturas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 25, con vientos leves del sudoeste y buena presencia de sol luego de una mañana fresca.

El pronóstico en Santa Rosa para los primeros días de la semana

Durante los primeros cuatro días hábiles se mantendrán condiciones estables, con máximas de entre 25 y 26 grados. El lunes 23 se prevén 13 grados de mínima y 26 de máxima, mientras que el martes 24 las marcas serán de 16 y 26 grados.

Para el miércoles 25 se anticipa un descenso de la mínima a 10 grados y una máxima de 25. El jueves 26 continuará el tiempo agradable, con temperaturas de entre 11 y 26 grados.

El calor intenso llegará el viernes y alcanzará su pico el sábado

El cambio comenzará el viernes 27, cuando la temperatura máxima subirá hasta los 32 grados, con una mínima de 16. Será el inicio de un breve episodio de calor, con registros más propios del verano.

El pico está previsto para el sábado 28: la mínima será de 22 grados y la máxima llegará a 36. Ante las altas temperaturas, se recomienda tomar precauciones y limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.