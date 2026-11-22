Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La Policía intervino en dos hechos durante las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado. Un conductor que escapó de un control dio positivo con 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre y un hombre de 31 años fue detenido tras una denuncia por violencia de género.

La Policía realizó dos procedimientos en 25 de Mayo entre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado. Uno se inició cuando un conductor evadió un control de tránsito y alcoholemia; el otro, tras una denuncia por violencia de género que derivó en la detención de un hombre.

Un conductor escapó de un control de alcoholemia en 25 de Mayo

El primer episodio ocurrió durante un operativo vehicular en la esquina de General Acha y Winifreda. El conductor de una camioneta utilitaria Citroën Berlingo desobedeció las señales del personal policial y se dio a la fuga.

Según el reporte policial, durante la huida realizó maniobras peligrosas y circuló a alta velocidad. Tras un seguimiento, los efectivos lo ubicaron y demoraron en una vivienda de la calle Caleufú.

El test de alcoholemia dio como resultado 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se labraron actas por circular sin licencia de conducir, exceso de velocidad y conducción temeraria, y se iniciaron causas judiciales por atentado y resistencia a la autoridad.

Detuvieron a un hombre tras una denuncia por violencia de género

El segundo procedimiento se produjo cerca de las 4:20 del sábado, cuando la Policía acudió ante la denuncia de una mujer que dijo haber sido agredida luego de una discusión con su pareja, un hombre de 31 años.

Minutos después, el sospechoso fue notificado de su detención y quedó alojado en la comisaría, a disposición de la Justicia.