Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Una joven de 29 años resultó herida tras el choque entre una camioneta y una moto. En otro siniestro, colisionaron una motocicleta y una bicicleta; un adolescente y un acompañante fueron derivados al Hospital Gobernador Centeno.

Tres personas fueron trasladadas al Hospital Gobernador Centeno luego de dos siniestros viales ocurridos en General Pico. El choque de mayor gravedad se produjo este sábado, alrededor de las 10.15, en la esquina de las calles 304 y 311.

En ese cruce colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta Corven Energy de 110 cc. Según los primeros datos, la camioneta circulaba por la calle 311 en sentido sur-norte, mientras que la moto avanzaba por la calle 304 hacia el este.

Choque entre una camioneta y una moto en General Pico

Por motivos que se investigan, la parte delantera de la Amarok impactó contra la motocicleta, que quedó debajo del sector frontal del vehículo. La conductora de la moto, una joven de 29 años, salió despedida y, según indicaron testigos, perdió el casco que llevaba puesto.

La mujer sufrió múltiples escoriaciones, un traumatismo facial importante y una herida cortante en el rostro, con abundante sangrado. El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) la asistió en el lugar y la trasladó al Hospital Gobernador Centeno.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal del SEM y agentes de Siniestros Viales del Comando Radioeléctrico.

Un adolescente y un motociclista resultaron heridos en otro siniestro

El segundo accidente ocurrió en la intersección de las calles 9 y 106, en una jornada con la calzada mojada por las lluvias. En el hecho estuvieron involucradas una motocicleta Motomel Sirius de 150 cc, en la que viajaban dos personas, y una bicicleta conducida por un menor de edad.

Como consecuencia del choque, el adolescente que circulaba en bicicleta y un hombre que viajaba como acompañante en la moto sufrieron lesiones de diversa consideración. Ambos recibieron asistencia del SEM y fueron trasladados al Hospital Gobernador Centeno para una evaluación clínica.

Mientras tanto, efectivos policiales ordenaron el tránsito en la zona y realizaron las diligencias periciales para establecer cómo se produjo la colisión.