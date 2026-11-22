Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El SMN anticipó ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana de este domingo. Para el lunes se esperan chaparrones por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para Santa Rosa y la zona un domingo ventoso durante la mañana, con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 25 grados.

La jornada comenzará con una mínima de 10 grados y la temperatura subirá con el correr de las horas. El cielo estará algo nublado por la mañana y la tarde, mientras que por la noche se espera que esté parcialmente nublado.

Ráfagas de viento en Santa Rosa durante la mañana

El SMN indicó que durante la mañana de este domingo podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico para el lunes en Santa Rosa

El inicio de semana tendrá una temperatura mínima de 13 grados, que ascenderá hasta los 26 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana.

Por la tarde se espera cielo mayormente nublado y, durante la noche, hay probabilidades de chaparrones.