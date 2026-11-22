Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La Municipalidad y doce iglesias de la Mesa de Culto impulsan un compromiso para prevenir las violencias y promover el respeto. La iniciativa prevé sumar a escuelas, clubes, organizaciones sociales y familias.

La Municipalidad de Realicó y las iglesias que integran la Mesa de Culto local pusieron en marcha una iniciativa conjunta para fortalecer la convivencia, promover el diálogo y generar conciencia sobre las distintas formas de violencia en la comunidad.

La propuesta surgió ante la preocupación de familias y distintos sectores por situaciones de agresión y descalificación en la vida cotidiana, tanto en las redes sociales como en las relaciones personales. También se mencionaron episodios de violencia entre adolescentes en espacios públicos y agresiones verbales en ámbitos deportivos.

Un compromiso comunitario para prevenir las violencias

Representantes de las iglesias y referentes municipales participaron de encuentros de diálogo e intercambio. Allí compartieron experiencias y reflexionaron sobre el impacto que tienen las palabras y las acciones en la vida de otras personas.

El Ejecutivo local planteó que estas situaciones no debían tratarse como hechos aislados y que era necesario promover una reflexión colectiva. Como resultado de las reuniones, las doce iglesias y sus representantes adhirieron a un comunicado que invita a recuperar el valor de la palabra, la escucha y el diálogo.

El pronunciamiento, titulado Un llamado a construir una comunidad con más respeto, diálogo y paz, advierte sobre la responsabilidad de pensar qué se dice y qué se comparte, especialmente en las redes sociales. También insta a verificar la información antes de difundirla y a tener en cuenta las consecuencias que puede tener en otras personas.

El llamado de las iglesias de Realicó sobre el uso de las redes

El texto sostiene que las diferencias pueden expresarse sin agresiones y que la verdad, el respeto y el cuidado de las personas deben ser valores centrales. Además, recuerda que detrás de cada publicación hay personas, historias, sentimientos y familias, y que un comentario puede causar una herida difícil de sanar.

No necesitamos pensar todos igual. Necesitamos convivir con nuestras diferencias, escuchar antes de juzgar y expresar nuestras ideas sin agredir. El respeto no es estar de acuerdo con todo, sino reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia ni la descalificación.

El comunicado cita Proverbios 15:1: La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente aumenta la ira. También destaca la responsabilidad de los adultos en la formación de niños y jóvenes, y convoca a instituciones, familias, medios, referentes religiosos, autoridades y vecinos a dar el ejemplo.

La iniciativa sumará a escuelas, clubes y organizaciones

La Municipalidad aclaró que el comunicado no representa un punto de llegada, sino el comienzo de un camino de trabajo conjunto. La intención es ampliar los espacios de reflexión y participación con escuelas, instituciones intermedias, clubes deportivos, organizaciones sociales y familias.

Entre las acciones previstas figuran encuentros, propuestas de sensibilización y actividades sobre convivencia, prevención de las violencias, respeto por las diferencias, uso responsable de las redes sociales y resolución pacífica de conflictos.

La publicación municipal sintetizó el propósito de la iniciativa: No se trata de señalar, juzgar ni buscar responsables. Se trata de reconocer una realidad que nos preocupa y asumir que todos podemos contribuir a transformarla.