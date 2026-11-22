Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La velocidad promedio contratada llegó a 159,9 megabits por segundo en 2026 y la fibra óptica ya concentra más de la mitad de los accesos. El informe provincial también registró un aumento de las conexiones y una expansión de la cobertura a 72 localidades.

La velocidad promedio de internet fijo en La Pampa casi se cuadruplicó en dos años, mientras la fibra óptica se consolidó como la tecnología más extendida. Los datos surgen del Informe de Conectividad 2026, presentado por EMPATEL durante un acto encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, en el que también se anunciaron obras de infraestructura y líneas de crédito para prestadores locales.

Según el relevamiento, la velocidad promedio contratada pasó de 41,7 megabits por segundo (Mbps) en 2024 a 87 en 2025 y alcanzó los 159,9 Mbps en 2026. El incremento acumulado en ese período fue del 283 por ciento.

La fibra óptica ya concentra más de la mitad de las conexiones

El cambio en la velocidad estuvo acompañado por una transformación en las tecnologías de acceso. En 2024, el cablemodem y el ADSL reunían el 46 por ciento de las conexiones, mientras que la fibra óptica representaba el 37,7 por ciento. Actualmente, la fibra alcanza el 53,4 por ciento de los accesos y el cablemodem bajó al 30,2 por ciento.

En números absolutos, las conexiones de fibra óptica crecieron de 53.756 a 86.178, un aumento superior al 60 por ciento. En cambio, los accesos por cablemodem y ADSL cayeron un 25,8 por ciento en el mismo período.

Más usuarios contratan planes de alta velocidad

También aumentó la proporción de usuarios con planes de mayor velocidad. En 2024, el 13,9 por ciento contrataba servicios de 100 megas o más; dos años después, esa cifra llegó al 55,3 por ciento.

El avance fue aún más marcado en las conexiones de 300 megas o superiores, que pasaron de representar el 2,1 por ciento del mercado al 28,1 por ciento. En sentido contrario, los planes de menos de 10 megas bajaron del 20,7 al 7,9 por ciento.

La Pampa sumó 18.762 accesos a internet fijo

La provincia registra 161.286 accesos a internet fijo, frente a los 142.524 contabilizados en 2024. La suba acumulada fue del 13,2 por ciento, equivalente a 18.762 conexiones adicionales.

Sin embargo, el informe advierte que buena parte del crecimiento más reciente corresponde a la incorporación de internet satelital. Al considerar únicamente las tecnologías terrestres, la cantidad de conexiones prácticamente no tuvo variaciones durante el último año. El relevamiento señala así que el mercado pampeano atraviesa, principalmente, un reemplazo de tecnologías antiguas por otras más veloces, antes que una expansión significativa del número de usuarios.

La fibra óptica llegó a 72 localidades pampeanas

La expansión de esta tecnología también se observa en el territorio: las localidades con cobertura de fibra óptica pasaron de 59 en 2024 a 72 en la actualidad. Entre las poblaciones que la incorporaron durante ese período figuran Bernasconi, Alta Italia, Rolón, Puelches, Gobernador Duval, La Reforma, Anchorena, Ataliva Roca y Chacharramendi, entre otras.

En las principales ciudades, Santa Rosa cuenta con 54.559 conexiones, General Pico con 29.547 y Toay con 7.521. General Pico registró un aumento del 14,3 por ciento en sus accesos desde 2024, impulsado por el despliegue de fibra óptica y la incorporación del servicio satelital.

Santa Rosa, por su parte, tuvo un incremento del 4,5 por ciento y mantiene la mayor dependencia del cablemodem. En conjunto, los datos reflejan una modernización de la infraestructura digital en La Pampa, con más fibra óptica y un aumento sustancial de las velocidades contratadas.