Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El servicio satelital concentra 12.027 accesos y ya está entre los cinco principales prestadores de la provincia. Su avance se destaca en el oeste pampeano, aunque el 85% de sus conexiones está en áreas urbanas.

Starlink ya cuenta con 12.027 conexiones de internet en La Pampa y se ubicó entre los cinco principales prestadores de la provincia. La empresa propiedad de Elon Musk ganó terreno en zonas rurales y pequeñas localidades del oeste, pero también amplió su presencia en las principales ciudades.

Los datos forman parte del Informe de Conectividad 2026, presentado por EMPATEL durante un acto encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto. En la misma jornada se anunciaron nuevas obras de fibra óptica y herramientas de financiamiento para prestadores locales.

El relevamiento contabiliza 12.054 conexiones satelitales en la provincia: 12.027 corresponden a Starlink y las 27 restantes, a un prestador local que ofrece el servicio en parajes del oeste. En 2024 se habían registrado 15 accesos y, en 2025, 28.

El internet satelital crece en el oeste pampeano

La tecnología satelital representa el 7,5% de las 161.286 conexiones registradas en La Pampa. Su expansión resulta especialmente significativa en localidades que históricamente tuvieron dificultades para acceder a internet de alta velocidad.

En Casa de Piedra, el 66,7% de los accesos corresponde a servicios satelitales. La proporción llega al 60,6% en Limay Mahuida, al 42,7% en Puelches, al 38,3% en La Humada, al 32,3% en Santa Isabel y al 27,4% en Puelén.

En total, hay 18 localidades pampeanas donde el servicio satelital supera el 20% de las conexiones y siete en las que representa más del 30%.

Suben las velocidades y las conexiones rurales

El avance también se refleja en la velocidad contratada. En 2024, los departamentos de Lihuel Calel, Limay Mahuida, Curacó, Chalileo y Chical Có tenían promedios de entre 4 y 24 megas. Actualmente, todos superan los 110 megas.

En el ámbito rural, las conexiones aumentaron un 47,5% en dos años: pasaron de 2.313 a 3.411. La tecnología satelital concentra el 52% de esos accesos y desplazó a los sistemas inalámbricos tradicionales.

Starlink también gana usuarios en las ciudades

Aunque suele asociarse con parajes aislados, el informe señala que el 85% de las conexiones satelitales está en áreas urbanas. Santa Rosa encabeza el listado, con 1.921 accesos, seguida por General Pico, con 1.279; Toay, con 654; y 25 de Mayo, con 542.

En Santa Rosa, el servicio representa el 3,5% de las conexiones; en General Pico, el 4,3%; y en Toay, el 8,7%. Estos datos muestran que Starlink no solo llega a lugares sin infraestructura terrestre, sino que también compite con los servicios de fibra óptica y cablemodem de cooperativas y empresas locales.

El costo del servicio satelital y la advertencia de EMPATEL

El crecimiento de las conexiones tiene como contracara el precio para los usuarios. Según los datos difundidos por EMPATEL, el abono mensual satelital cuesta más del doble que uno de fibra óptica. El costo promedio de internet en La Pampa es de 24.385 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que demanda una alternativa satelital.

La diferencia es relevante en localidades del oeste, donde la falta de infraestructura terrestre reduce las opciones disponibles. Mientras que en las ciudades es posible elegir entre distintos prestadores y tecnologías, en algunas poblaciones pequeñas el servicio satelital es una de las pocas alternativas para acceder a internet de alta velocidad.

El informe también advierte sobre los riesgos de depender de un único operador externo, cuyos precios y condiciones comerciales no están sujetos a decisiones provinciales. Por ese motivo, recomienda considerar el servicio satelital como un complemento de la infraestructura terrestre y no como un reemplazo de las inversiones en fibra óptica.