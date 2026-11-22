Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El nuevo espacio funciona en la antigua estación ferroviaria y abrió durante los festejos por el 123 aniversario de la localidad. La muestra inicial recorre la infancia y la trayectoria musical del cantautor pampeano.

Rancul inauguró el Museo Municipal Alberto Cortez, un espacio creado para preservar la historia, los recuerdos de infancia y el legado artístico del cantautor pampeano. La apertura se realizó este viernes en la antigua estación ferroviaria, como parte de los festejos por el 123 aniversario de la localidad.

La ceremonia reunió a autoridades, familiares del artista y vecinos de la región. Participaron el intendente Hernán Viano; el secretario de Cultura provincial, Pablo Lucero; el secretario de Turismo, Saúl Echeveste; la diputada provincial María Silvia Larreta; concejales y funcionarios municipales. También estuvo presente Adriana Cena, directora del museo.

El legado de Alberto Cortez y la identidad de Rancul

Durante el acto, Viano expresó su emoción por la puesta en marcha del proyecto y destacó el vínculo del músico con la identidad local.

“Hablar de Rancul es hablar de Alberto Cortez, la persona que llevó el nombre de Rancul por el mundo”

, afirmó. Además, agradeció a quienes trabajaron para concretar la iniciativa y reconoció especialmente el compromiso de Cena.

Larreta repasó las gestiones realizadas junto con la familia del cantautor, el municipio y la Secretaría de Cultura provincial. La diputada señaló que la apertura fue el resultado de un prolongado proceso de trabajo y articulación.

Una apertura con la participación de la familia

En representación de la familia, Jimena García Epifanio, sobrina de Cortez, manifestó su emoción por la inauguración.

“Gracias por hacer este sueño realidad”

“Hoy los García estamos de fiesta, que hoy estemos acá para todos es sencillamente hermoso”

, expresó. También celebró el encuentro familiar:

La jornada incluyó homenajes artísticos. Raúl Seba interpretó canciones del cantautor, mientras que Belén García Epifanio, otra de sus sobrinas, realizó una presentación de danza junto a Ale Molina.

La muestra inaugural del Museo Alberto Cortez

Tras el corte de cintas, Hugo “Fatiga” Martino, amigo del músico, fue el primero en recorrer el museo junto con Cena, quien acompañó a los visitantes por los distintos espacios.

La exposición inaugural, titulada “Alberto Cortez: La Vida”, reúne objetos y recuerdos relacionados con la infancia y la trayectoria musical del artista. El edificio de la antigua estación ferroviaria se incorpora así al patrimonio cultural de Rancul como un espacio para recordar y difundir la obra de uno de los músicos pampeanos con mayor reconocimiento nacional e internacional.