Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El diputado de la UCR pidió que las reformas electorales se discutan con anticipación para evitar sospechas de conveniencia política. También señaló falencias del sistema pampeano y cuestionó prioridades del Presupuesto provincial.

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Javier Torroba, cuestionó la intención de modificar las normas electorales a poco tiempo de los comicios de 2027. Sostuvo que cualquier reforma debe debatirse con anticipación para evitar sospechas de conveniencia política y preservar la legitimidad del proceso democrático.

“Cualquier modificación a la normativa electoral no se tiene que hacer de modo próximo o en vísperas a una elección. Tiene que hacerse siempre despegado de los procesos electorales, porque si no, eso le quita legitimidad a cualquier proceso electoral”, afirmó.

Torroba pidió debatir con tiempo los cambios en las elecciones

El legislador advirtió que introducir modificaciones cerca de una elección puede generar desconfianza entre los votantes. “Lo que percibe la gente es que se hace por una conveniencia política. Entonces, eso es malo para cualquiera, porque le quita legitimidad al proceso democrático y gane quien gane es negativo”, señaló.

El planteo comprende tanto la discusión nacional sobre la continuidad o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una iniciativa provincial para reducir el plazo entre las internas y las elecciones generales. La normativa vigente establece que las internas deben realizarse entre 90 y 120 días antes de los comicios generales; la propuesta busca acortar ese período a entre 45 y 60 días.

Boleta única, ficha limpia y fechas electorales

Para Torroba, la discusión sobre los plazos no aborda las principales falencias del sistema electoral pampeano. Entre los temas pendientes mencionó la implementación de la boleta única, la incorporación de ficha limpia y la necesidad de establecer por ley las fechas de las elecciones provinciales.

“Hay muchos temas importantes en el sistema electoral pampeano que habría que abordar, y no una cuestión simplemente de plazos. Si me conviene acortar los plazos, si no me convienen, los alargo”, sostuvo.

Sobre las PASO, aclaró que no necesariamente deben mantenerse con su formato actual, aunque consideró necesario contar con algún mecanismo para regular las internas partidarias. “No digo que tengan que ser necesariamente las PASO, pero alguna tiene que haber. Y si hay que revisarla, hay que revisarla”, afirmó. También insistió en que “cualquier cambio debería realizarse con tiempo y no en las proximidades de una elección”.

El Presupuesto pampeano y las prioridades provinciales

En otro tramo de sus declaraciones, el diputado se refirió al Presupuesto provincial aprobado esta semana, que fue rechazado por los bloques opositores. Consideró que el esquema está condicionado por la caída de la recaudación provincial y de los recursos de la coparticipación federal, en un contexto de retracción económica.

“Más allá de las limitaciones de recursos, existen diferencias respecto de las prioridades que establece el Ejecutivo”, planteó. En ese sentido, señaló como asuntos estructurales el déficit del Instituto de Seguridad Social y la falta de planificación para afrontar los efectos del cambio climático.

Torroba valoró que La Pampa no tenga endeudamiento, pero expresó preocupación por el agotamiento de los ahorros ante un escenario económico que podría agravarse. “Es bueno que no estemos endeudados, pero nos hemos consumido los ahorros”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de un plan para responder a una eventual profundización de la crisis y advirtió que “una de las respuestas podría terminar siendo desacelerar la obra pública, en lugar de contar con herramientas que permitan sostener las inversiones y afrontar las dificultades”.