Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El senador pampeano acompañó el dictamen que propone incorporar sanciones específicas al Código Penal por daños contra bienes agropecuarios. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y quedó habilitada para debatirse en el recinto del Senado.

El senador nacional Daniel Bensusán acompañó el dictamen del proyecto de ley sobre vandalismo rural, que propone establecer un marco penal específico para los ataques contra bienes vinculados con la actividad agropecuaria. La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain, del PRO, obtuvo media sanción en Diputados y fue tratada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, de la que forma parte el legislador pampeano.

Con el dictamen favorable, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. Bensusán sostuvo que la propuesta busca proteger el trabajo y la inversión del sector productivo, y destacó la importancia de la producción agroganadera para la economía de La Pampa.

Qué daños contempla el proyecto de vandalismo rural

La iniciativa plantea modificar el Código Penal para establecer sanciones por daños a silobolsas, cultivos, ganado, maquinaria e instalaciones destinadas a la producción. Entre estas últimas, incluye los sistemas de energía y de abastecimiento de agua.

El proyecto también apunta a brindar herramientas más precisas a fiscales y jueces para investigar estos hechos y responder ante conductas que afectan el patrimonio de los productores y pueden comprometer la continuidad de las actividades agropecuarias.

Bensusán afirmó que el sector necesita una respuesta penal clara

El senador señaló que su respaldo también responde a los reclamos que recogió en el contacto con productores y sus organizaciones. “Del contacto permanente mantenido con productores y sus organizaciones, concluimos en que los ataques contra nuestros productores necesitan una respuesta penal clara y adecuada”, afirmó.

Bensusán consideró que “es necesario brindar garantías al conjunto del sector productivo para resguardar el trabajo y la inversión. A todo el arco productivo nacional se le debe brindar un marco de seguridad para garantizar que su esfuerzo no es en vano. En La Pampa, la producción agro ganadera es fundamental para nuestra economía, por eso acompañé el dictamen del proyecto de Vandalismo Rural”, expresó.

Una iniciativa con aportes de distintos espacios políticos

El legislador destacó que el proyecto fue trabajado por representantes pampeanos de distintos espacios políticos. Durante su tratamiento en Diputados, incorporó aportes del bloque de Unión por la Patria que, según indicó, permitieron mejorar la redacción, precisar los delitos contemplados y establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

“Tenemos que cuidar a quienes producen, a sus familias y a las economías regionales de nuestro país. Proteger el trabajo y el esfuerzo de nuestros productores también es proteger el desarrollo de nuestras provincias”, concluyó. Tras el dictamen favorable de la comisión, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en una próxima sesión del Senado.