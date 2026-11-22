Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La escritora y periodista cultural ofrecerá “Donde habitan los fantasmas” este sábado a las 18 en Tinta y Tiempo, con entrada libre y gratuita. La actividad forma parte de la tercera edición de la residencia literaria Bajo el signo de Olga Orozco.

La poeta, escritora, periodista cultural y docente Gabriela Borrelli visitará Toay para presentar “Donde habitan los fantasmas”, una charla dedicada a la obra de Olga Orozco, una de las figuras fundamentales de la poesía argentina. El encuentro será este sábado a las 18 en Tinta y Tiempo, en Brasita de Fuego 7623, con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a recorrer las presencias, los fantasmas y las voces que atraviesan la poesía de Orozco, una obra marcada por su vínculo con la infancia, la memoria y el territorio. Borrelli cuenta con una extensa trayectoria en poesía, periodismo cultural, crítica literaria y docencia, y también participa en medios y espacios de difusión literaria.

La residencia literaria Bajo el signo de Olga Orozco

La charla se enmarca en la tercera edición de Bajo el signo de Olga Orozco, una residencia de escritura organizada por la escritora Mariana Komiseroff. La iniciativa comenzó en diciembre de 2025 en Toay, ciudad natal de la poeta, y convoca a escritores y escritoras de distintas provincias.

La residencia propone una experiencia que va más allá del taller: durante varios días, sus participantes conviven, leen, escriben y recorren paisajes de La Pampa, incorporando el territorio a sus procesos creativos. Komiseroff es autora, entre otros libros, de Una nena muy blanca y Bestias perfectas. El caso Lucio.

Escritura y paisajes de La Pampa

La primera edición se realizó en diciembre de 2025 e incluyó visitas a los médanos de Toay y al Jardín Botánico. En esos espacios, los participantes exploraron distintas expresiones del paisaje pampeano y trabajaron sobre los vínculos entre naturaleza, memoria y escritura.

La segunda edición tuvo lugar en abril de 2026 e incorporó una visita a la Reserva Provincial Parque Luro para presenciar la brama de los ciervos, uno de los acontecimientos naturales característicos del otoño pampeano.

La tercera edición se desarrollará del 20 al 23 de noviembre y reunirá nuevamente a participantes de diferentes provincias. El programa contempla talleres de escritura, lecturas, una intervención artística y una excursión a las Salinas Grandes de Hidalgo.

Un espacio de intercambio literario en Toay

A lo largo de sus tres ediciones, Bajo el signo de Olga Orozco busca consolidar un espacio de intercambio literario en La Pampa, generar vínculos entre escritores de distintas procedencias y poner en diálogo la literatura con los paisajes, la historia y la identidad cultural de la provincia.

La propuesta también procura sostener actividades literarias fuera de los grandes centros urbanos. En ese contexto, la visita de Borrelli permitirá abrir parte de la programación a la comunidad y acercar la obra de Olga Orozco a nuevos públicos.