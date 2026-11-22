Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La octava movilización fue reprogramada por el mal clima. La convocatoria será el domingo 22, a las 16.30, con epicentro en la Plaza San Martín.

La octava Marcha del Orgullo de Santa Rosa fue postergada debido al mal clima. La movilización, prevista para esta tarde en el centro de la capital pampeana, se realizará el domingo 22 a las 16.30, con epicentro en la Plaza San Martín.

Las organizaciones convocantes confirmaron el cambio de fecha y mantuvieron el horario y el lugar de encuentro. La marcha lleva ocho años en las calles de Santa Rosa.

Marcha del Orgullo en Santa Rosa: reclamos y preocupación

La convocatoria se había anunciado a mediados de esta semana. Referentes del movimiento LGBTIQNB+ local invitaron a la comunidad a participar y expresaron preocupación por los recortes en programas de salud que asisten a personas con VIH y por la proliferación de mensajes de odio desde la Casa Rosada.

La referente Angeles Zuñiga advirtió sobre el impacto del contexto en los derechos de la comunidad y en la vida de las personas más jóvenes.

“Nos sentimos amenazadas tan sólo por querer ser quienes somos. En estos años hubo un retroceso muy marcado en cuantos nuestros derechos”, lamentó la referente Angeles Zuñiga. “No hay dudas de que estamos en un momento muy preocupante, el contexto nos marca la realidad y lo que más preocupa es lo que sucede con los más chicos, porque los que atacaron (a un grupo de mujeres trans) en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, son adolescentes. Chicos que van a un colegio, que tienen compañeros y amigos como ellos, que habitan las redes sociales y que nos muestran un estado de cosas que de forma muy marcada se produjeron en estos años”, detalló.