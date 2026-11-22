Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El municipio sumó un equipo de gran caudal para responder ante posibles anegamientos y lluvias intensas. La medida se integra a un plan de mantenimiento del drenaje local ante las previsiones vinculadas con El Niño.

La Municipalidad de Anguil incorporó una bomba arrocera de gran caudal para reforzar la respuesta ante posibles anegamientos y precipitaciones extraordinarias. La adquisición se realizó en el marco de las previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

El nuevo equipo permitirá intervenir en sectores críticos de la localidad ante acumulaciones de agua y mejorar la capacidad de desagote durante episodios de lluvias intensas.

Trabajos de drenaje y prevención en Anguil

La compra forma parte de un conjunto de medidas preventivas que el municipio desarrolla desde hace casi tres meses. Las tareas incluyen mantenimiento y mejoras en el sistema de drenaje para reducir los riesgos ante tormentas y precipitaciones abundantes.

Entre las intervenciones se realizó la limpieza del canal que conduce hacia las bombas elevadoras, con el objetivo de favorecer el escurrimiento y optimizar el funcionamiento del sistema de desagüe.

Alcantarillas en caminos rurales ante lluvias intensas

Además, avanzan los trabajos de colocación de alcantarillas en caminos rurales para mejorar el drenaje y evitar acumulaciones de agua durante períodos de lluvias intensas.

Las acciones preparan a la localidad ante la posible llegada de El Niño, fenómeno que podría provocar períodos de precipitaciones abundantes, tormentas y eventuales anegamientos.

Desde la comuna señalaron que las tareas buscan fortalecer la infraestructura municipal y mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje, alcantarillas, cunetas y desagües. El objetivo es minimizar los riesgos y brindar una respuesta más eficiente ante situaciones climáticas adversas.