Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La lluvia y las fuertes ráfagas de viento obligaron a cancelar las actividades previstas para este sábado en Guatraché. También se suspendieron partidos de inferiores y se reprogramó una feria en Jacinto Arauz.

La Fiesta de la Tierra del Caldén fue suspendida este sábado en Guatraché por las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento que afectaron el sur de La Pampa desde alrededor de las 14. La celebración, que iba a comenzar a las 17.30 en la avenida Zeballos, llegaba a su edición número 36.

Daños y posibles cambios en la Fiesta de la Tierra del Caldén

El programa incluía el acto inaugural, un desfile de instituciones y agrupaciones gauchas, la participación de artesanos, feriantes y pilcheros, además de un patio de comidas. La tormenta sorprendió a la organización con el escenario y el equipo de sonido instalados, que quedaron completamente mojados.

El viento también derribó algunos gazebos, carteles y varias mesas. La organización analiza trasladar la parte artística al lunes 23, jornada que será feriado. La jineteada, prevista para el domingo, todavía se mantenía en pie a media tarde, aunque se evaluaba si podía realizarse.

El temporal también frenó las finales de divisiones inferiores

La lluvia, el viento y algo de granizo provocaron además la suspensión de las finales de divisiones inferiores que habían comenzado en Santa Teresa. En séptima, Gimnasia le ganaba 2 a 1 a Club cuando el encuentro se interrumpió a los nueve minutos del segundo tiempo.

Quedaban por disputarse la final de cuarta división entre Club y Gimnasia, y el partido de la misma categoría entre Club y Alpachiri.

La feria de emprendedores de Jacinto Arauz se hará el lunes

En Jacinto Arauz, la feria de emprendedores prevista para este sábado por la tarde también fue reprogramada debido a las condiciones climáticas. La actividad se realizará el lunes 23.