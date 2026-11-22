Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La pavimentación comenzó con tareas de nivelación y construcción de cordones cuneta. También están por concluir la renovación del alumbrado LED y el polideportivo.

La localidad de Adolfo Van Praet puso en marcha un plan para pavimentar 12 cuadras, que se ejecutará en distintas etapas. Los primeros trabajos incluyen la nivelación de las calles y la construcción de cordones cuneta.

El presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Ramello, explicó que las tareas buscan preparar las calles y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia para prevenir anegamientos ante precipitaciones intensas.

“Es una obra muy importante porque hace al desagüe del pueblo y al escurrimiento de las calles. También estamos previendo el fenómeno de El Niño y todo lo que se viene pronosticando. Nos hemos puesto a trabajar en esto, que es tan ansiado por nosotros: poder tener el pueblo con asfalto”, señaló.

Asfalto en etapas y trabajos de desagüe

La primera intervención contempla cinco cuadras. Ramello indicó que, en principio, están garantizadas cuatro y que la restante dependerá de la disponibilidad presupuestaria. El proyecto completo prevé avanzar progresivamente con la nivelación, los cordones cuneta, el entoscado y la colocación de la carpeta asfáltica.

La obra se lleva adelante mediante un acuerdo con una empresa de General Pico, con participación de personal, maquinaria y herramientas municipales. Según explicó el jefe comunal, el trabajo conjunto entre el sector público y el privado apunta a reducir los costos de ejecución.

Además, personal municipal reubica conexiones domiciliarias de agua potable que quedaron expuestas durante la nivelación. Las cañerías se adecuan para que queden por debajo de los nuevos cordones y no interfieran con las siguientes etapas de la obra.

Alumbrado LED y polideportivo, cerca de finalizar

En paralelo, está en su etapa final la renovación del alumbrado público en toda la localidad. El proyecto incorpora luminarias LED y prevé cuatro puntos de iluminación por cuadra, con el objetivo de mejorar la visibilidad y eliminar sectores oscuros.

La Cooperativa de Realicó realiza las últimas instalaciones de brazos y artefactos en las columnas existentes. La iniciativa comenzó con un programa de la Secretaría de Energía y luego se amplió con recursos propios de la Comisión de Fomento para completar la cobertura y aumentar la cantidad de luminarias. Ramello adelantó que será inaugurada una vez concluidos los trabajos.

Al repasar la gestión, el presidente de la Comisión de Fomento reconoció que las dificultades económicas del año obligaron a revisar gastos y ajustar los recursos disponibles. No obstante, sostuvo que el municipio mantuvo como prioridad la ejecución de obras y el desarrollo de la localidad.

Entre los principales proyectos mencionó el asfaltado, la renovación del alumbrado y la construcción del polideportivo, que atraviesa la etapa final, con trabajos de pintura y terminaciones en la cocina y el depósito. Ramello anticipó que el edificio, considerado una de las inversiones más importantes de la gestión, será presentado e inaugurado próximamente.