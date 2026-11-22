Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Un hombre de 31 años quedó detenido tras ser denunciado por su pareja. Además, un conductor que escapó de un control fue localizado y dio positivo en el test de alcoholemia.

Dos procedimientos policiales se registraron en las últimas horas en 25 de Mayo. En uno de los casos, un joven de 31 años fue detenido luego de que su pareja lo denunciara por violencia de género. En otro, un conductor que evadió un control de tránsito fue localizado y dio positivo en el test de alcoholemia.

Detuvieron a un hombre tras una denuncia por violencia de género

La intervención por la denuncia ocurrió alrededor de las 4.20 de la madrugada del sábado. La mujer manifestó que había sido agredida luego de una discusión con su pareja.

El acusado fue ubicado por la Policía y quedó detenido en la comisaría departamental, a disposición de la Justicia.

Un conductor escapó de un control y dio positivo en alcoholemia

El otro procedimiento se inició durante un operativo en la esquina de General Acha y Winifreda. El conductor de una Citroën Berlingo desobedeció las indicaciones policiales y escapó a alta velocidad, mientras realizaba maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la integridad de los efectivos.

Tras un seguimiento, el vehículo fue localizado en un domicilio de la calle Caleufú, donde identificaron al conductor. El test de alcoholemia dio como resultado 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además de conducir alcoholizado, el hombre circulaba sin licencia, excedió la velocidad permitida y realizó maniobras peligrosas. Por el episodio y la desobediencia a la Policía se iniciaron actuaciones judiciales.