El especialista analizó en la UNLPam las claves de la guerra en Medio Oriente, la crisis humanitaria en Gaza y el alineamiento argentino con Israel. Advirtió que una paz duradera no será posible mientras siga sin resolverse la cuestión palestina.

El doctor en Relaciones Internacionales Said Chaya brindó una conferencia magistral en el Salón Azul de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en un contexto marcado por la escalada bélica y las tensiones diplomáticas en Medio Oriente. La actividad inauguró el ciclo de Seminarios en Geopolítica de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

La exposición, titulada La guerra en Medio Oriente: algunas claves para entender el conflicto, abordó las alianzas y rivalidades de la región, los vínculos entre Irán y Arabia Saudita, la intervención de Estados Unidos y China, la situación humanitaria en Palestina y la expansión de las hostilidades hacia Líbano, Siria y Yemen. Chaya es académico de la Universidad Austral y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

La cuestión palestina y la posibilidad de una paz duradera

Al analizar las perspectivas de una salida estable, el especialista advirtió que los escenarios cambian con rapidez y que la región mantiene una larga historia de conflictos. “Es una región convulsa, donde los hechos se mueven a gran velocidad. Hubo momentos de mayor estabilidad, pero es un territorio siempre muy atravesado por el conflicto. Mientras la cuestión palestina esté sin resolver, va a seguir existiendo una enorme conflictividad”, afirmó.

Chaya sostuvo que el enfrentamiento no puede explicarse como una disputa exclusivamente religiosa. “Hay toda una cuestión geopolítica y territorial. No es, como algunos dicen, un conflicto religioso. Lo que ocurre es que allá lo religioso atraviesa la vida política de las personas y está presente en todos los ámbitos y en el ordenamiento social”, expresó.

Religión, identidad y conflicto político en Medio Oriente

El analista definió la confrontación como “un conflicto político que tiene componentes religiosos” y explicó que las creencias también funcionan como una marca de identidad colectiva. “Lo religioso genera un ‘ellos’ y un ‘nosotros’, pero no en el sentido teológico del término, sino en el sociopolítico”, señaló.

También pidió diferenciar las decisiones del Estado de Israel de las comunidades judías. “No sé si todo el sionismo es ultra, pero sí creo que un sector tiende a confluir en la idea de que atacar a Israel es atacar a los judíos. Es una idea importante para deconstruir. Los judíos no tienen colectivamente la culpa de lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento”.

Crisis humanitaria en Gaza y apoyo de Estados Unidos

Al referirse a la ofensiva militar, Chaya puso el foco en las consecuencias para la población civil y en la extensión de las hostilidades. Mencionó más de 64.000 víctimas, la destrucción y el bloqueo de la Franja de Gaza, además de la preocupación por la expansión del conflicto a Siria, el sur del Líbano y Cisjordania.

Sobre el respaldo internacional a las operaciones israelíes, fue categórico: “Entiendo que sin el apoyo de Estados Unidos, no sería posible para Israel llevar adelante estas políticas”.

Irán y su capacidad para desarrollar armas nucleares

La capacidad militar iraní y las versiones sobre un posible arsenal atómico también formaron parte de la conferencia. Chaya consideró muy factible que Irán cuente con conocimientos técnicos para desarrollar armamento nuclear, pero sostuvo que la ofensiva estadounidense del año pasado contra sus principales centros estratégicos lo dejó “técnicamente desarmado”.

“Es posible que conserve alguna capacidad residual de generación, pero mi impresión es que Irán no tiene el arma nuclear en este momento, aunque sí podría llegar a tener la capacidad de desarrollarla”, precisó.

El alineamiento de Javier Milei y los riesgos para Argentina

En relación con la política exterior argentina, el especialista analizó el explícito alineamiento del presidente Javier Milei con el gobierno israelí y la posibilidad de que el país quede expuesto a represalias. Recordó que Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a una medida de reciprocidad luego de que Buenos Aires hiciera lo propio con la Guardia Revolucionaria iraní.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos atentados como los perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la década de 1990, Chaya descartó establecer un paralelismo automático, aunque evitó descartar por completo esa posibilidad. “En principio no sería lógico que se reproduzcan esos hechos, porque la postura en política exterior que tiene Irán hoy es muy distinta a la de los años noventa. De todas maneras, no me animaría a aventurar que no pueda suceder”.

El académico manifestó su desacuerdo personal con la orientación diplomática del Gobierno, aunque reconoció la legitimidad presidencial para adoptarla. “Como analista no estoy de acuerdo con la posición argentina, pero creo que el presidente tiene la legitimidad para implementar una política así. Milei fue el único candidato que se manifestó con claridad sobre política exterior en los debates presidenciales, diciendo exactamente cuál iba a ser su postura”, concluyó. Para Chaya, Medio Oriente podría avanzar hacia una estabilización, aunque una paz definitiva todavía está lejos.