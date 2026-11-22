Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Un conductor que escapó de un control fue localizado y dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, un hombre de 31 años quedó detenido tras una denuncia por un presunto episodio de violencia de género.

Dos procedimientos policiales se registraron en las últimas horas en 25 de Mayo. En uno de ellos, un conductor que evadió un control de tránsito fue localizado y dio positivo en el test de alcoholemia. En el otro, un hombre de 31 años quedó detenido luego de que su pareja lo denunciara por un presunto hecho de violencia de género.

Escapó de un control y dio positivo en alcoholemia

El primer episodio ocurrió durante un operativo en la intersección de las calles General Acha y Winifreda. El conductor de una Citroën Berlingo desobedeció las indicaciones del personal de control y se fugó a alta velocidad, mientras realizaba maniobras peligrosas.

Tras un seguimiento, el vehículo fue localizado en un domicilio de la calle Caleufú, donde identificaron al conductor. El test de alcoholemia arrojó 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

También se labraron infracciones por conducir sin licencia, exceso de velocidad, desobedecer las indicaciones del personal de control y realizar maniobras peligrosas. Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Fiscalía.

Un hombre quedó detenido tras una denuncia por violencia de género

El segundo procedimiento comenzó alrededor de las 4.20 de la madrugada del sábado, cuando la Policía intervino tras la denuncia de una mujer por un presunto episodio de violencia de género.

La denunciante manifestó que había sido agredida luego de una discusión con su pareja, un hombre de 31 años. Cerca de las 4.30, el acusado fue localizado y notificado de su detención.

El hombre quedó alojado en la comisaría departamental y a disposición de las autoridades judiciales, que intervienen para esclarecer lo sucedido.