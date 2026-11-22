Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La Facultad de Ciencias de la Salud reunió a casi 100 estudiantes que finalizaron la cursada y comenzaron sus prácticas en establecimientos sanitarios. La primera cohorte de Enfermería en General Pico había iniciado con alrededor de 450 inscriptos.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) celebró el Día Nacional de la Enfermería en El Viejo Galpón de General Pico. La jornada reunió a casi un centenar de estudiantes que completaron la cursada y comenzaron las prácticas finales en establecimientos sanitarios.

Durante el encuentro, estudiantes de distintas asignaturas presentaron trabajos y compartieron propuestas vinculadas con la prevención y la promoción de la salud. La actividad también tuvo como objetivo reconocer la vocación de quienes se forman para ejercer la enfermería.

La primera cohorte de Enfermería en General Pico

La decana de la Facultad, Yamila Magiorano, explicó que la celebración se realiza desde hace años en Santa Rosa y que la institución decidió llevarla de manera intermitente a otras localidades. Este año, la sede elegida fue General Pico, donde está por finalizar la cursada la primera cohorte de la carrera, iniciada hace tres años.

“El sábado 21 de noviembre es el día nacional de la enfermería en Argentina, entonces es una tradición que se viene haciendo en Santa Rosa desde hace muchos años y quienes estudian enfermería y quienes son enfermeras, puedan festejar y compartir el orgullo de ser enfermeras. Eso se venía haciendo en Santa Rosa y nos pareció empezar a hacerlo de manera intermitente y este año lo desarrollamos en Pico, porque está terminando nuestra primera cohorte. Hace tres años empezaron nuestros primeros estudiantes en la sede de General Pico y este año termina la cursada. Esto es un poco el final de cursada, la alegría de haber podido finalizar todas las etapas de estar en el aula y hoy se están reuniendo desde las distintas asignaturas, contando una partecita de lo que hacen, compartiendo cuestiones que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud”, dijo.

Magiorano también destacó el trabajo de los equipos docentes que acompañaron la puesta en marcha de la carrera en General Pico. Al comienzo, algunos profesores viajaban desde Santa Rosa para asumir responsabilidades, mientras que profesionales de Pico se incorporaron como auxiliares.

“Mucha alegría de haber compartido todo este espacio y ver la gran vocación que tienen, no es solo en nuestros estudiantes, sino también en nuestros docentes. Junto con la generación de la carrera en Pico también empezó un cuerpo docente año a año, en algunos casos venían docentes de Santa Rosa para ser responsables, y en otros casos se sumó gente de Pico desde el inicio para ser auxiliares. Hubo un gran trabajo docente”.

Prácticas de Enfermería y desafíos para sostener la cursada

De los más de 400 estudiantes inscriptos al inicio, alrededor de 90 se encuentran en las prácticas integradas, la última materia de la carrera. La formación incluye actividades en instituciones asistenciales y se desarrolla principalmente en el Hospital Centeno.

La Facultad realizó convenios para las prácticas y buscará incorporar establecimientos del sector privado el próximo año. Magiorano señaló que algunas personas que comenzaron la carrera continúan cursando materias de distintos cuatrimestres, por lo que sus trayectorias no necesariamente responden a los tiempos académicos previstos.

La decana indicó que el 60 por ciento de las estudiantes tiene hijos y que muchas también trabajan. Esa combinación de responsabilidades familiares, laborales y académicas puede dificultar la continuidad de los estudios y extender los plazos de cursada.