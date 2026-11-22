El historiador Hugo Chumbita y el exrector Jorge Bragulat debatieron sobre los límites de la democracia, el deterioro de los lazos sociales y la necesidad de construir consensos. La conferencia se realizó durante la reapertura al público de El Palomar, en Santa Rosa.

El historiador Hugo Chumbita y el exrector de la Universidad Nacional de La Pampa Jorge Bragulat analizaron el estado de la democracia y la necesidad de reconstruir los lazos sociales. La conferencia se realizó el viernes por la tarde, durante la reapertura al público de El Palomar, el antiguo edificio de la calle Mansilla, en Santa Rosa.

La Universidad Nacional de La Pampa recuperó el inmueble para instalar dependencias de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y habilitar espacios destinados a muestras, charlas y otras actividades culturales.

Hugo Chumbita cuestionó el uso del término democracia

Chumbita abrió la conferencia con una reflexión sobre el lenguaje. Contó que en notas periodísticas recientes sostuvo que se hace “un uso excesivo del término democracia”. A su entender, suele llamarse así a un sistema de elecciones y a una Constitución “que se transgrede bastante, a todo nivel”, aunque eso no necesariamente representa el sentido profundo del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

El historiador definió la democracia como un mecanismo para elegir gobernantes, con algunas reglas del derecho que garantizan parte de los intereses y las facultades de las personas y de los pueblos. También cuestionó que se reivindique a las “democracias occidentales” por encima de otros regímenes, algo que consideró “hacerles un favor, un honor, que no les corresponde”.

“Qué democracia son los Estados Unidos. Qué democracia es Israel o los países que están masacrando a otros de una manera injusta y caprichosa”, planteó. Sobre la Argentina, sostuvo que no alcanza con considerar democrático a un gobierno “solo por el hecho de que lo elegimos”, a partir de una mayoría circunstancial. Habló de una “ficción de democracia” que, según afirmó, es “un desgobierno que actúa en contra de los intereses de la mayoría del pueblo”.

Bragulat planteó desafíos económicos y sociales

Bragulat manifestó su optimismo respecto del futuro cercano, aunque cuestionó que los poderes económicos marquen los ritmos políticos, sociales y culturales y que todo se mida en dinero. Señaló que, bajo la lógica de un gobierno que pretende una sociedad de consumo, si las pequeñas y medianas empresas no generan riqueza, no hay empleo.

También advirtió que las importaciones desplazan mano de obra y que el capital concentrado se refugia en moneda no local y en el exterior. Pese a ese diagnóstico, consideró que la sociedad advertirá lo que ocurre en el corto plazo y que es posible construir consensos en torno a programas concretos, “no de dar votos por la fe”. “La fe no existe en la política”, enfatizó.

El exrector aclaró que la salida no será “abrir la puerta y encontrar el paraíso”, sino llegar a un escenario muy complicado en los planos económico y social.

El tejido social y el valor de los espacios públicos

Bragulat alertó sobre un “resquebrajamiento social muy importante” y mencionó la proliferación de los countries como una invitación a que “los ricos vivan con los ricos y los pobres con los pobres”. Según describió, esa separación genera un desnivel cultural enorme y dificulta la comunicación entre ambos mundos.

En La Pampa, observó, el fenómeno no se nota tanto por la baja población, una política pública provincial que consideró interesante, la educación pública —donde la gente se mezcla— y los clubes, espacios en los que las personas se sienten pares. “El conocimiento mutuo genera confianza mutua”, resumió. También afirmó que en una ciudad como Santa Rosa “nos conocemos todos”.

Ante ese panorama, propuso avanzar hacia una sociedad más homogénea, revalorizar lo público y promover que la universidad trabaje en esa dirección.

Chumbita llamó a pensar una patria justa, libre y soberana

En el cierre, Chumbita propuso imaginar un futuro que permita sustraerse de “esta locura que arrasa el mundo”, en referencia a las guerras y al libre mercado. También cuestionó la ofensiva de los imperios para penetrar en las economías más débiles y explotarlas, una lógica que comparó con la de los malos empresarios que explotan a los trabajadores.

Como horizonte, planteó replegarse sobre los proyectos propios y escapar del tecnofeudalismo y de una inteligencia artificial “al servicio de la deshumanización de la actividad intelectual”, para pensar “una patria justa, libre y soberana”.