Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Emprendedores de ambas localidades recibieron financiamiento provincial sin interés, con seis meses de gracia y plazos de devolución de entre 24 y 54 cuotas. También se aprobaron fondos para talleres comunitarios y mejoras en un parque infantil.

Emprendedores de Conhello y Eduardo Castex recibieron créditos provinciales a tasa cero, con un período de gracia de seis meses y planes de devolución de entre 24 y 54 cuotas mensuales, según el programa.

Los actos fueron encabezados por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini; el director del área, Rodrigo Giraudo; la directora de Promoción Comunitaria, Virginia Pessana, y los intendentes de ambas localidades.

Créditos y talleres comunitarios en Conhello

En Conhello se entregaron fondos de los programas Desarrollo de la Economía Social, Desarrollo Productivo y Participación Comunitaria. Junto al intendente Pablo Cervellini, las autoridades provinciales se reunieron con las personas beneficiarias para intercambiar experiencias y conocer detalles sobre el avance de sus proyectos.

Además, el municipio recibió una partida del programa Participación Comunitaria para llevar adelante talleres de danza en la localidad.

Fondos para emprendedores y un parque infantil en Eduardo Castex

En Eduardo Castex, la Municipalidad obtuvo la aprobación de un proyecto para equipar y acondicionar el parque infantil Paseo La Parquetera, con financiamiento del programa Participación Comunitaria.

El Centro Cultural castense fue sede de un encuentro entre representantes del sector emprendedor local, funcionarios provinciales y la intendenta Mónica Curuchet. Allí se entregaron créditos de los programas Desarrollo de la Economía Social y Desarrollo Productivo, y se realizó una reunión con emprendedoras y emprendedores de la localidad.