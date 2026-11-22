Emprendedores de Conhello y Eduardo Castex recibieron créditos provinciales a tasa cero, con un período de gracia de seis meses y planes de devolución de entre 24 y 54 cuotas mensuales, según el programa.
Los actos fueron encabezados por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini; el director del área, Rodrigo Giraudo; la directora de Promoción Comunitaria, Virginia Pessana, y los intendentes de ambas localidades.
Créditos y talleres comunitarios en Conhello
En Conhello se entregaron fondos de los programas Desarrollo de la Economía Social, Desarrollo Productivo y Participación Comunitaria. Junto al intendente Pablo Cervellini, las autoridades provinciales se reunieron con las personas beneficiarias para intercambiar experiencias y conocer detalles sobre el avance de sus proyectos.
Además, el municipio recibió una partida del programa Participación Comunitaria para llevar adelante talleres de danza en la localidad.
Fondos para emprendedores y un parque infantil en Eduardo Castex
En Eduardo Castex, la Municipalidad obtuvo la aprobación de un proyecto para equipar y acondicionar el parque infantil Paseo La Parquetera, con financiamiento del programa Participación Comunitaria.
El Centro Cultural castense fue sede de un encuentro entre representantes del sector emprendedor local, funcionarios provinciales y la intendenta Mónica Curuchet. Allí se entregaron créditos de los programas Desarrollo de la Economía Social y Desarrollo Productivo, y se realizó una reunión con emprendedoras y emprendedores de la localidad.