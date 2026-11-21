La Casa de La Pampa participó de la 13.ª Noche de las Casas de Provincia con productos regionales, degustaciones, propuestas turísticas y shows en vivo. La jornada reunió a emprendedores y artistas pampeanos frente al Obelisco.

La Casa de La Pampa presentó sabores, música y propuestas turísticas en la 13.ª edición de La Noche de las Casas de Provincia, un encuentro realizado en Buenos Aires para mostrar la diversidad cultural y gastronómica del país. La iniciativa pampeana, organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (Confedro) con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tuvo como eje la propuesta Sabores de La Pampa.

El espacio invitó a conocer productos regionales y reunió a emprendedores que ofrecieron sus elaboraciones y realizaron degustaciones. “En esta edición de La Noche de las Casas de Provincia quisimos dar a conocer La Pampa de un modo diferente: a través de sus sabores. Para eso presentamos Sabores de La Pampa, en articulación con el Ministerio de la Producción. Se trata de un espacio en el que emprendedores pampeanos comercializaron sus productos y realizaron degustaciones para la gran cantidad de público que se acercó a Casa de La Pampa”, explicó Pablo Rubio, director de la representación provincial en Buenos Aires.

Productos regionales y experiencias para toda la familia

Participaron El Gallego, con chacinados; Mamuu, con dulce de leche, yogures y leche chocolatada; Trumpel, con gin; Bodega Estilo 152 y Bodega Vasco Goñi, con vinos; Condalia, con harina integral; Dos Anclas, con sal y aderezos; Pasta y Basta, con pastas secas y congeladas; Fincas de Duval, con conservas y vinos; y Casa Zíngara, con blends de té.

Al ingresar, el público recibió un Pasaporte del Sabor para completar con stickers durante el recorrido por los stands. Quienes completaron el pasaporte participarían de sorteos de productos pampeanos. La agenda incluyó música, DJ en vivo, experiencias inmersivas con realidad virtual, un espacio del Mercado Artesanal y degustaciones de quesos y snacks de la provincia.

La propuesta también promocionó los destinos de agua pampeanos para la temporada 2026-2027 y ofreció actividades para los más chicos. En una plaza blanda, los niños colorearon cartulinas alusivas al río Atuel, en referencia al oeste provincial y al reclamo para que el río vuelva a correr por La Pampa.

Música pampeana frente al Obelisco

En un escenario montado frente a la Casa de La Pampa, a metros del Obelisco, cinco músicos y bandas recorrieron distintos géneros, desde el folklore hasta el rock and roll y la canción melódica. La cantante piquense Ora Ana Paula abrió la programación con composiciones propias de impronta pampeana. Después, la intérprete santarroseña Candela Muñoz, radicada en La Plata, presentó clásicos del folklore argentino que invitaron al público a bailar y agitar pañuelos sobre la calle Suipacha.

La banda Basura, liderada por Simón Pérez, llevó al escenario una propuesta de rock and roll crudo y callejero. El músico, nacido en Macachín, comparte la formación con Camilo Sánchez y Máximo Torres en guitarras, Jorge Santolaya en bajo, Mauro Alderete en armónica y Tomás Martín y Herrera en batería.

La programación continuó con Rey Momo, banda referente del rock pampeano que volvió a los escenarios en 2025 luego de varios años. En esta ocasión se presentó con su formación clásica: Facundo di Nápoli en voz, Mauricio Ponce en guitarra, Lucas Saavedra en bajo e Inti di Nápoli en batería.

Las Sombras cerró la noche de La Pampa

El cierre estuvo a cargo de Las Sombras, banda santarroseña que combina blues, letras con matices tangueros y rock and roll. El grupo está integrado por Manuel Fernández y Nicolás Lippoli en guitarra y voz, Julián Pico en bajo y voz, y Juan Carena en batería. Durante el show interpretó temas de sus discos Las Sombras, Crudo y El Club de los Nostálgicos, además de canciones de su nuevo EP, Bastardo.

Entre las presentaciones, los DJ Fernando Giorgis, Agustín Giorgis y Martín Guazzaroni musicalizaron la jornada con sets de vinilos. Rubio agradeció el acompañamiento de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; del director de Planeamiento y Competitividad del Ministerio de la Producción, Nicoló Cavallaro; y de la directora de Producciones Artesanales, Andrea Pombar, a cargo del Mercado Artesanal.

También reconoció la colaboración de Cesar Torres, titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad; Virginia Fredes, subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales; y Florencia Gómez, jefa de Gabinete de esa subsecretaría. El diputado nacional por La Pampa Martín Matzkin recorrió la muestra y saludó al director de la delegación pampeana.