Roxana Rechimont valoró los acuerdos trimestrales y la cláusula gatillo, aunque advirtió que los salarios no cubren las necesidades básicas. El bono de fin de año está comprometido, pero aún no se definieron el monto ni la modalidad.

La secretaria general de ATE La Pampa, Roxana Rechimont, describió una situación económica compleja para los trabajadores estatales, marcada por la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento y las dificultades para afrontar el costo de vida. Aun así, señaló que la continuidad de las paritarias y los mecanismos de actualización distinguen la política salarial provincial de la de otros distritos.

El último acuerdo contempla un aumento en noviembre, con impacto en el aguinaldo, y una cláusula gatillo en enero para compensar la inflación de los dos últimos meses del año. “Lo fundamental es que no perdemos contra la inflación y que tenemos estos acuerdos trimestrales que hacen que no perdamos aún más. No estamos hablando de un 1 o un 2% cada seis meses, ni de un 15% anual como pasa a nivel nacional”, afirmó Rechimont.

Paritarias de La Pampa y actualización salarial

La dirigente explicó que la Mesa Intersindical reclamó mejorar la propuesta inicial para que el aumento tuviera mayor incidencia en los ingresos de noviembre y, en especial, en el aguinaldo. Si bien reconoció que los salarios siguen por debajo del costo de vida, destacó la posibilidad de sostener acuerdos trimestrales para acompañar la evolución de los precios.

Al comparar el esquema pampeano con el de otras jurisdicciones, sostuvo que allí los incrementos son “considerablemente menores y más espaciados”. También valoró que se acordara evitar un nuevo desdoblamiento del salario y el aguinaldo, como ocurrió el año anterior. “Desdoblar el salario del aguinaldo es no cobrar. No cobrar nada en diciembre”, cuestionó.

El costo de vida y la situación de los estatales

Rechimont advirtió que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. “Una familia tipo necesita alrededor de tres millones de pesos mensuales para afrontar alquiler, alimentación, educación, vestimenta y movilidad. Estamos muy mal”, resumió.

Además, alertó sobre el impacto del deterioro económico en la salud mental de los trabajadores, en un contexto de endeudamiento, estrés y preocupación por llegar a fin de mes. Entre las condiciones que, según indicó, ayudan a sostenerse en la provincia mencionó el cobro de salarios en término, la ausencia de desdoblamientos bajo el acuerdo vigente y la posibilidad de hacer horas extras o guardias en algunos sectores.

Reclamos sectoriales y bono de fin de año

En las negociaciones por sector, la secretaria general señaló que hay avances en distintos ámbitos, aunque persisten reclamos en Canal 3 por la regularización de trabajadores precarizados, el pase a planta permanente y el reconocimiento de adicionales específicos. También mencionó discusiones abiertas en Salud, Niñez y auxiliares de la Educación, además de planteos sobre licencias y derechos laborales.

Por último, confirmó que el Ejecutivo provincial comprometió el pago de un bono de fin de año, aunque todavía no se informó el monto ni cómo se abonará. “Nos dijeron que sí. Lo que hay que ver es cuánto y la forma”, explicó. La definición depende de la recaudación provincial y las partes acordaron retomar la discusión en diciembre. “La realidad es que el bono es un hecho”, aseguró Rechimont.