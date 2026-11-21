Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Entre enero y octubre de 2026 se registraron 45 muertes en siniestros viales, por debajo del promedio de la década anterior. La serie histórica muestra que el período 2010-2019 fue el más crítico, con 604 víctimas fatales.

Las estadísticas de siniestralidad vial de La Pampa, analizadas para el período comprendido entre enero y octubre de cada año, muestran una disminución de las víctimas fatales en los últimos siete años. Entre 2020 y 2026 se contabilizaron 291 muertes, con un promedio anual de 41,6.

La comparación histórica, que abarca desde 2000 hasta 2026, refleja distintas etapas: el promedio pasó de casi 56 fallecimientos en la primera década del siglo a más de 60 entre 2010 y 2019. En los años recientes, en cambio, se ubicó por debajo de los 42 casos anuales.

Siniestralidad vial en La Pampa: balance de 2000 a 2009

Durante los primeros diez años del período analizado se registraron 559 víctimas fatales entre enero y octubre, con un promedio anual cercano a 56. El menor número se produjo en 2002, con 32 muertes, mientras que el máximo llegó en 2009, cuando fallecieron 72 personas.

La década siguiente concentró los registros más altos. Entre 2010 y 2019 hubo 604 víctimas fatales en los primeros diez meses de cada año, lo que elevó el promedio a 60,4.

2010-2019, la etapa más crítica en las rutas pampeanas

El pico de toda la serie se produjo en 2013, con 77 muertes. También se destacaron los registros de 2010, con 75 víctimas, y de 2015, con 71. Hacia el final de la década comenzó una marcada caída: en 2019 se contabilizaron 30 fallecimientos.

En el período 2020-2026, el mínimo fue de 29 víctimas en 2020, un año atravesado por el aislamiento y las restricciones a la circulación dispuestas durante la pandemia de COVID-19. El registro más alto de este ciclo ocurrió en 2022, con 59 muertes.

Víctimas fatales en 2026: 45 muertes hasta octubre

Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 45 víctimas fatales. La cifra se ubicó en niveles similares a los de los mismos meses de 2023, cuando hubo 42 muertes, y de 2025, con 43.

Los registros mensuales tuvieron variaciones. Enero y febrero sumaron dos víctimas cada uno; en marzo hubo siete, el máximo del año junto con septiembre. En abril se registraron tres muertes y en octubre, cuatro.

Entre mayo y agosto se contabilizaron cinco fallecimientos por mes durante cuatro meses consecutivos. Ese tramo concentró poco más del 45 por ciento de las 45 víctimas registradas en los primeros diez meses de 2026.