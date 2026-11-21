Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La víctima fue identificada como Josué de Oliveira Prestes, de 54 años, y falleció tras chocar contra un camión municipal cerca de General Pico. Es la víctima fatal número 47 por siniestros viales en La Pampa en lo que va de 2026.

El motociclista que murió tras chocar contra un camión municipal en la ruta provincial 1, cerca de General Pico, fue identificado como Josué de Oliveira Prestes, un ciudadano brasileño de 54 años que vivía en Carazinho, en el estado de Rio Grande do Sul.

El informe médico forense determinó que falleció por un paro cardiorrespiratorio, un traumatismo encefalocraneano grave y politraumatismos. De acuerdo con el fiscal Marcos Sosa, el hombre murió en el lugar del impacto.

Cómo fue el choque en la ruta provincial 1

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 72, en el tramo que conecta General Pico con Trebolares, cerca de la planta de reciclados urbanos y a unos tres kilómetros del ingreso a la ciudad. Los vehículos circulaban en sentido este a oeste, hacia General Pico.

En el hecho estuvieron involucrados un camión Iveco de la Municipalidad de General Pico y una motocicleta Ducati de 1250 cc. La Fiscalía indicó que se trató de un choque por alcance: por causas que se investigan, la moto impactó contra la parte trasera derecha del camión.

El acompañante regresó al lugar del siniestro

Prestes viajaba junto a otro motociclista, con quien recorría las rutas del país. Según la reconstrucción inicial, el acompañante sobrepasó al camión y luego perdió de vista a su amigo. Al regresar, encontró la escena del choque.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de salud y agentes especializados en siniestros viales. La Policía realizó tareas preventivas, interrumpió el tránsito y preservó la escena para permitir las pericias destinadas a establecer cómo ocurrió el impacto.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de General Pico

El fiscal Marcos Sosa, de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, con asiento en General Pico, interviene en la investigación. La intendenta Fernanda Alonso también se acercó al lugar y dialogó con autoridades policiales y judiciales, ya que el camión involucrado pertenece al municipio.

La muerte de Prestes es la número 47 por siniestros viales en rutas y caminos de La Pampa en lo que va de 2026.