Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

La movilización se realizará este sábado desde las 16.30 en la Plaza San Martín y avanzará hasta Casa de Gobierno. La jornada tendrá actividades artísticas, música en vivo y una charla sobre salud mental.

La octava Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ se realizará este sábado en Santa Rosa. La convocatoria tendrá como eje el planteo: "Sobre la soberanía de nuestros cuerpos no opina un tercero".

La concentración está prevista para las 16.30 en la Plaza San Martín. Desde allí, las personas participantes marcharán hasta Casa de Gobierno y luego regresarán hacia el centro de la capital pampeana.

Actividades de la Marcha del Orgullo en Santa Rosa

La jornada incluirá una charla sobre salud mental a cargo del Colegio de Psicólogos, además de actividades artísticas y música en vivo.

La organización está a cargo de Memorias Maricas Pampeanas, Juntas y Diversas y Orgullo Disidente.

Los reclamos del colectivo LGBTIQNB+

Entre los planteos, las organizaciones reclaman el cumplimiento de las leyes nacional y provincial, así como de la ordenanza municipal que establece el cupo laboral trans.

También piden que se garantice la provisión de medicamentos para el VIH, ante los recortes que atribuyen al gobierno libertario. Además, sostienen el reclamo por planes de vivienda que contemplen la situación del colectivo travesti trans.