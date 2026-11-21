La Municipalidad de General San Martín pondrá en marcha hacia finales de noviembre una nueva etapa de su plan integral de obras viales. Los trabajos abarcarán más de 40.000 metros cuadrados e incluirán pavimento nuevo y repavimentación.
La ejecución estará a cargo de Cleanosol Argentina, tras un relevamiento técnico realizado en conjunto para identificar y atender los sectores más comprometidos. La iniciativa dará continuidad a las tareas que comenzaron el año pasado.
Asfalto nuevo y repavimentación en General San Martín
El proyecto contempla la pavimentación de 13 cuadras, acordadas junto a los vecinos, con el objetivo de conformar circuitos continuos de circulación y evitar tramos aislados dentro de la trama urbana. También se repavimentarán otras 27 cuadras.
La intendenta municipal, Jesica Sibert, explicó que la recuperación y el reasfaltado se cubrirán íntegramente con fondos municipales. En cambio, la pavimentación de calles que todavía no tienen asfalto requerirá la adhesión y contribución de los frentistas.
Plazos y cortes de tránsito por las obras
De acuerdo con las estimaciones, las tareas de reasfaltado demandarán entre 15 y 20 días. La ejecución del pavimento nuevo requerirá días adicionales.
Por el despliegue de maquinaria pesada, habrá cortes temporales de calzada y desvíos preventivos. El Municipio solicitó a los conductores circular con precaución y paciencia mientras avancen los trabajos.