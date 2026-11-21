Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El plan municipal comenzará hacia fines de noviembre e incluirá más de 40.000 metros cuadrados de trabajos. La repavimentación se financiará con recursos municipales y el asfalto nuevo requerirá aportes de los frentistas.

La Municipalidad de General San Martín pondrá en marcha hacia finales de noviembre una nueva etapa de su plan integral de obras viales. Los trabajos abarcarán más de 40.000 metros cuadrados e incluirán pavimento nuevo y repavimentación.

La ejecución estará a cargo de Cleanosol Argentina, tras un relevamiento técnico realizado en conjunto para identificar y atender los sectores más comprometidos. La iniciativa dará continuidad a las tareas que comenzaron el año pasado.

Asfalto nuevo y repavimentación en General San Martín

El proyecto contempla la pavimentación de 13 cuadras, acordadas junto a los vecinos, con el objetivo de conformar circuitos continuos de circulación y evitar tramos aislados dentro de la trama urbana. También se repavimentarán otras 27 cuadras.

La intendenta municipal, Jesica Sibert, explicó que la recuperación y el reasfaltado se cubrirán íntegramente con fondos municipales. En cambio, la pavimentación de calles que todavía no tienen asfalto requerirá la adhesión y contribución de los frentistas.

Plazos y cortes de tránsito por las obras

De acuerdo con las estimaciones, las tareas de reasfaltado demandarán entre 15 y 20 días. La ejecución del pavimento nuevo requerirá días adicionales.

Por el despliegue de maquinaria pesada, habrá cortes temporales de calzada y desvíos preventivos. El Municipio solicitó a los conductores circular con precaución y paciencia mientras avancen los trabajos.