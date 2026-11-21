Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El escritor y dirigente agrario presentó en la UNLPam una obra sobre la concentración de la tierra, el peronismo y los derechos humanos. La actividad fue organizada por el Encuentro Patriótico de La Pampa y declarada de interés municipal.

El escritor y dirigente agrario Pedro Peretti presentó el viernes 20 de noviembre en Santa Rosa su libro El campo de la dictadura. Latifundio, peronismo y derechos humanos. La actividad se realizó en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, ante un auditorio colmado, y fue organizada por el Encuentro Patriótico de La Pampa.

El Concejo Deliberante declaró de interés municipal la presentación. Durante la exposición, Peretti repasó las políticas agrarias aplicadas por los gobiernos peronistas del siglo XX.

Peretti analizó la concentración de la tierra y las políticas agrarias

El recorrido abarcó desde las iniciativas de reforma agraria impulsadas durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón hasta el enfrentamiento entre la Mesa de Enlace y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008.

Peretti también se refirió a la organización y las luchas de los chacareros contra la concentración de la propiedad rural a lo largo de la historia. Además, abordó el respaldo de las patronales agropecuarias a las dictaduras militares que gobernaron el país.

El vínculo entre la propiedad rural y los derechos humanos

Como conclusión, el escritor sostuvo que existe una relación entre la concentración de la tierra y las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Según su planteo, la concentración de la propiedad agraria se sostiene mediante distintas formas de violencia.

Por ese motivo, consideró necesario impulsar políticas públicas que permitan limitar esa concentración y garantizar que la tierra quede en manos de quienes la trabajan.

Un ciclo de debates sobre soberanía nacional

La presentación formó parte del ciclo de debates sobre soberanía nacional que el Encuentro Patriótico de La Pampa desarrolló durante este año. El espacio está integrado por el Partido Comunista, Patria Grande, PTP-PCR, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, La Manuel Ugarte-PSA y el Movimiento Mayo.