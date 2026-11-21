La condena de cumplimiento efectivo incluye lesiones agravadas por violencia de género, amenazas y desobediencia judicial. La jueza también absolvió al acusado de una imputación por abuso sexual, luego de que la Fiscalía no la sostuviera.

Un hombre de General Pico fue condenado a un año de prisión de efectivo cumplimiento por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, dos amenazas simples y desobediencia judicial contra su expareja. La sentencia fue dictada el 19 de noviembre por la jueza de Control María Jimena Cardoso, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

La investigación reunió dos episodios ocurridos en febrero y mayo de este año. El primero fue el 22 de febrero, cuando el acusado se presentó alcoholizado en la casa de la mujer y, durante una discusión por celos, le pegó un puñetazo en la nariz. También la amenazó de muerte y le mostró un cuchillo que llevaba en la cintura. Uno de los hijos de la víctima advirtió la situación y llamó a la Policía.

La restricción de acercamiento y las agresiones en General Pico

Dos días después, el 24 de febrero, se dictó una medida preventiva que le prohibía acercarse a la mujer y realizar actos de intimidación o perturbación. La restricción regía por 120 días y el hombre fue notificado formalmente de sus alcances.

El segundo episodio ocurrió el 11 de mayo. Según la acusación, la mujer había sido desalojada de la vivienda que alquilaba y el hombre le ofreció quedarse en su casa. Ella permaneció allí entre cuatro y cinco días. Cuando se negó a ejercer la prostitución en la vera de la ruta, el acusado la golpeó con los puños, una masa y un fierro con punta, y la sujetó con fuerza del cuello.

Las amenazas denunciadas y las pruebas incorporadas

En su denuncia, la víctima contó que recibió un golpe en la cabeza con un objeto y perdió el conocimiento. También afirmó que el hombre le retuvo el celular, lo que le impidió pedir ayuda. Cuando se recuperó, él la amenazó con matar a ella y a sus hijos y enterrarlos en unos pozos que estaba haciendo en el lugar.

Profesionales del Hospital Gobernador Centeno constataron las lesiones. La médica que atendió a la mujer registró hematomas en el brazo derecho, el labio inferior, el tórax y una rodilla, además de cefalea. La causa incluyó denuncias, registros de comunicaciones de emergencia, informes médicos, fotografías y actuaciones judiciales que acreditaron que el acusado conocía la restricción vigente.

Cardoso consideró que la decisión de la mujer de alojarse temporalmente en la casa del imputado no anulaba la prohibición judicial ni lo habilitaba a ejercer actos de intimidación o violencia.

Antecedente penal y absolución por abuso sexual

La sentencia consignó que el hombre tenía una condena anterior por lesiones leves agravadas contra una pareja. En febrero de 2017 había recibido seis meses de prisión de ejecución condicional por ese delito.

En el acuerdo de juicio abreviado, el imputado reconoció su participación en los hechos. La Fiscalía estuvo representada por Ana María Ballari y la defensa, por el defensor general Alejandro Caram. La víctima fue entrevistada personalmente por la jueza y manifestó su conformidad con la resolución.

Por otra parte, la magistrada absolvió al acusado de una imputación por abuso sexual con acceso carnal que había integrado la investigación inicial. La Fiscalía decidió no sostener ese cargo por dificultades probatorias y porque la mujer manifestó que no quería continuar con ese tramo del proceso ni declarar en un eventual juicio. Ante la falta de acusación fiscal, Cardoso dispuso la absolución por ese hecho.