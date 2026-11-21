Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El enfrentamiento ocurrió este viernes, cerca del mediodía, en la vía pública. Una de las personas lesionadas fue trasladada al Hospital Gobernador Centeno y la otra rechazó la derivación.

Una riña en la vía pública dejó dos personas lesionadas este viernes, cerca del mediodía, en el barrio Talleres de General Pico. El episodio motivó un amplio operativo policial y la intervención de personal de emergencias.

Asistencia médica y operativo policial en General Pico

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera constataron lo ocurrido. También acudieron dos ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) para asistir a los heridos.

En el despliegue llegaron a intervenir tres patrulleros, en medio del movimiento generado por el incidente en el barrio.

Una persona fue trasladada al Hospital Gobernador Centeno

Una de las personas heridas sufrió un traumatismo facial y cortes en el rostro, por lo que fue trasladada al Hospital Gobernador Centeno.

La otra persona también recibió asistencia médica, pero rechazó ser derivada al centro de salud.