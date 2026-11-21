Los seis partidos que negocian una alianza para enfrentar al PJ en 2027 se reunieron en la sede de la UCR, pero no presentaron el documento programático. Las ausencias y las diferencias por la conducción y las candidaturas mantienen abierto el escenario.

La quinta reunión de los partidos que buscan conformar un frente opositor al PJ en La Pampa terminó sin definiciones concretas. El encuentro se realizó este viernes en el Comité Provincia de la UCR, con ausencias de dirigentes clave y sin que se conociera el documento de principios que negocian los espacios.

Faltaron el vocero presidencial y referente de La Libertad Avanza, Adrián Ravier; el dirigente de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno; y el diputado radical Hipólito Altolaguirre, uno de los principales impulsores de la coalición. Las ausencias volvieron a poner en evidencia las dificultades para alcanzar un acuerdo con vistas a las elecciones de 2027.

Las ausencias y los cruces en la oposición pampeana

La nueva ausencia de Tierno se produjo luego de sus cruces públicos con Ravier y con la precandidata del PRO, Marita Mac Allister. El dirigente de Comunidad Organizada había cuestionado el protagonismo del vocero presidencial en el armado provincial y planteado reparos sobre las pretensiones de conducción de Karina Milei y Lule Menem.

También apuntó contra Mac Allister, a quien vinculó con un supuesto entendimiento político con el gobernador Sergio Ziliotto y el intendente Luciano di Nápoli. Sus declaraciones generaron malestar en otros sectores: antes de ingresar a una reunión anterior, el presidente del PRO pampeano, Martín Ardohain, había calificado de "irresponsable" a Tierno.

El documento programático sigue sin presentarse

La falta de avances públicos sobre el documento de principios es otro foco de incertidumbre. Los partidos elaboran un texto para establecer las coincidencias programáticas de un eventual gobierno, pero todavía no lo presentaron ni difundieron detalles concretos sobre el alcance de los acuerdos.

Las diferencias no se limitan a las candidaturas. También persisten desacuerdos sobre el perfil político y el programa de la alianza. La UCR busca reivindicar la educación y la salud públicas, dos ejes que podrían entrar en tensión con la mirada libertaria sobre el rol del Estado.

Para el radicalismo, el debate tiene además un impacto directo en la gestión: gobierna 28 municipios pampeanos y necesita recursos públicos para sostener sus administraciones. El ajuste nacional y las propuestas de reducir el gasto y eliminar tasas municipales abren interrogantes sobre cómo compatibilizar esas iniciativas con las necesidades de los gobiernos locales.

Tres aspirantes y una conducción por definir

La eventual candidatura a gobernador también permanece sin resolución. Por ahora, hay tres dirigentes con aspiraciones: Ravier por La Libertad Avanza, Martín Berhongaray por la UCR y Marita Mac Allister por el PRO.

Ravier apuesta a que el frente tenga identidad libertaria y a que una eventual reelección de Javier Milei en 2027 impulse a los candidatos provinciales. En su entorno consideran que una elección sin desdoblamiento podría favorecer esa estrategia.

La UCR, en cambio, busca convertir su estructura territorial y sus 28 intendencias en poder de decisión dentro de la alianza. La posibilidad de realizar una interna aparece como una vía para resolver la candidatura, aunque en el partido reconocen que podría derivar en una competencia difícil.

El PRO mantiene la postulación de Mac Allister, pero también debe resolver sus diferencias internas. La disputa entre el sector de la diputada y el que encabeza Martín Maquieyra condiciona su capacidad de negociación.

La autonomía provincial, otro punto de discusión

Las negociaciones también están atravesadas por el debate sobre la autonomía del armado pampeano frente a las conducciones nacionales. La Libertad Avanza tiene una estructura verticalizada y un vínculo directo con la Casa Rosada, mientras que los otros partidos pretenden que las decisiones se tomen en la provincia y bajo una conducción compartida.