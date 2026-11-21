Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, habrá cambios en la recolección de residuos y el transporte público. El Mercado Municipal permanecerá cerrado el sábado y el sistema SUBE tendrá una interrupción temporal.

Por el feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional, el lunes 23 de noviembre habrá modificaciones en los servicios municipales. La recolección de residuos, el barrido y el transporte público tendrán cronogramas especiales, mientras que el Mercado Municipal cerrará durante una jornada.

Recolección de residuos y barrido durante el feriado

El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) informó que el sábado 21 de noviembre los servicios funcionarán con normalidad. El domingo 22 no habrá recolección de residuos ni barrido nocturno.

El lunes 23 de noviembre tampoco se prestará el servicio de recolección ni habrá barrido diurno. Desde el Municipio recomendaron evitar sacar los residuos durante esa jornada.

Horarios del transporte público y servicio de la Línea 5

El Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) indicó que el lunes 23 las líneas circularán con los horarios y las frecuencias correspondientes a un domingo. La Línea 5 no prestará servicio.

Interrupción temporal del sistema SUBE

El sistema SUBE estará fuera de servicio el domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00, por tareas de actualización destinadas a optimizar su funcionamiento.

Durante ese período se verán afectados la compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales, la App SUBE, la consulta de saldo, el sitio web y la atención telefónica. También estarán interrumpidos la carga a bordo, la App Control SUBE y AVM Gestión de Flota.

El Municipio recomendó realizar con anticipación las gestiones y la carga de la Tarjeta SUBE. Quienes ya tengan saldo podrán viajar con normalidad. En los colectivos del EMTU también se podrá pagar con tarjetas de débito y crédito, tarjetas prepagas sin contacto Visa y Mastercard, códigos QR y dispositivos NFC, como celulares o relojes inteligentes.

El Mercado Municipal estará cerrado el sábado

El Mercado Municipal permanecerá cerrado el sábado 21 de noviembre. Desde el Municipio solicitaron a las vecinas y los vecinos tener en cuenta los cambios en la prestación de los servicios durante el fin de semana largo.