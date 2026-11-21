Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El Concejo Deliberante aprobó una norma que exige carteles sobre la prohibición de venta a menores y los riesgos de combinar energizantes con alcohol. La iniciativa fue impulsada por el concejal Mariano Alfageme.

El Concejo Deliberante aprobó el viernes una ordenanza para prevenir el consumo de bebidas energizantes entre menores de 18 años. La norma establece nuevas medidas de información para los comercios que venden estos productos.

Carteles obligatorios sobre la venta de energizantes a menores

Los locales deberán exhibir cartelería visible que informe sobre la prohibición de vender bebidas energizantes a menores de edad. También tendrán que incluir advertencias acerca de los riesgos de mezclar estos productos con alcohol.

Prevención del consumo de bebidas energizantes

La iniciativa fue impulsada por el concejal Mariano Alfageme y apunta a reforzar la prevención ante el crecimiento del consumo de energizantes, especialmente entre adolescentes.

Además, la propuesta busca promover acciones de concientización sobre los posibles efectos de estas bebidas en la salud y plantea la responsabilidad del Estado y de la comunidad en el cuidado de niñas, niños y adolescentes.