Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El macrismo provincial descartó un acuerdo con Comunidad Organizada, mientras en la UCR conviven distintas posturas sobre la amplitud de un frente opositor. La posición de Hipólito Altolaguirre genera recelos por su vínculo político con Martín Berhongaray.

El PRO de La Pampa fijó una línea sobre las posibles alianzas opositoras de cara a las próximas elecciones: “Con el único que no hablamos es con Comunidad Organizada”. La definición, expresada por una figura influyente del macrismo provincial, busca despejar dudas sobre los límites de una eventual coalición.

En el espacio consideran que las críticas recurrentes del referente de Comunidad Organizada refuerzan una postura ya definida: avanzar en un frente amplio con sectores opositores dispuestos a confluir, pero excluir a esa fuerza de la construcción.

La UCR debate el alcance de un frente opositor

La resistencia a sumar a Comunidad Organizada también tiene respaldo dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), incluidos intendentes que gobiernan municipios pampeanos. Sin embargo, en la conducción legislativa radical se advierte una posición más abierta a reunir a todos los sectores enfrentados al gobierno provincial.

Uno de los principales impulsores de esa estrategia es el presidente del bloque radical, Hipólito “Poly” Altolaguirre, quien plantea la posibilidad de conformar un amplio frente antiperonista. Esa mirada contrasta con el límite que busca establecer el PRO.

El vínculo entre Altolaguirre y Martín Berhongaray

En el macrismo y otros sectores atentos a las negociaciones, la postura de Altolaguirre genera recelo porque no lo consideran un dirigente que actúe de manera aislada. En cambio, lo identifican como el principal escudero político de Martín Berhongaray, precandidato a gobernador.

Desde el PRO sugieren que la intención de ampliar el frente opositor podría ser compartida con el referente radical. “Es también lo que piensa Pachequito”, señalan fuentes del espacio. Aunque Altolaguirre suele rechazar las etiquetas que se aplican a los sectores no peronistas, en la política provincial lo ven como un decidido promotor de una alianza amplia.

Alianzas y candidaturas, todavía sin definiciones

La discusión expone las diferencias que persisten sobre quiénes podrían integrar una alternativa de poder en La Pampa. Por ahora, el escenario está marcado por sondeos, mensajes reservados y declaraciones puntuales, más que por anuncios concretos.

Las incógnitas atraviesan tanto a la oposición, donde hay distintas posiciones sobre el alcance de los acuerdos, como al oficialismo, que también debe definir estrategias y candidaturas. El debate sobre quiénes entran y quiénes quedan afuera de un eventual frente recién empieza a tomar temperatura.