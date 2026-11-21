Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Las ceremonias se realizaron en Santa Rosa, General Pico y Victorica para reconocer a trabajadores con 25 y 30 años de trayectoria en la Justicia provincial. También se premió al mejor promedio de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa reconoció a 26 agentes por sus años de servicio en la Justicia provincial. Las ceremonias se desarrollaron entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre en Santa Rosa, General Pico y Victorica, sedes de las circunscripciones judiciales Primera, Segunda y Cuarta.

Durante los encuentros, el organismo entregó medallas a quienes cumplieron 25 años de trayectoria y relojes a quienes alcanzaron las tres décadas de trabajo.

Reconocimientos del STJ en Santa Rosa

La primera ceremonia tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre en la Biblioteca del STJ. Participaron el presidente del organismo, Hugo Oscar Díaz; el ministro Eduardo Fernández Mendía; y el procurador general, Mario Oscar Bongianino.

Por sus 30 años de servicio recibieron relojes el propio Bongianino, José Oscar Faure, de la Secretaría de Servicios Generales, y Silvia Noemí Herrera, del Juzgado de Paz de Winifreda. La jueza de control María Elena Grégoire fue distinguida con una medalla por sus 25 años de trayectoria.

También fueron reconocidos por tres décadas de trabajo, aunque no pudieron asistir, Carlos Alberto Besi, juez de audiencia; Silvio Alejandro Álvarez, de Fiscalía; María Eugenia Flach, jueza de paz de Doblas; Jorge Omar Romano, del Juzgado Laboral; Paulo Daniel Galli, de Imprenta; y Clemente Dante Poggi, de la Oficina de Mandamientos.

Durante el acto, Díaz destacó el aporte de quienes tienen más años de experiencia en la formación de los nuevos trabajadores. “Si bien son la memoria del Poder Judicial, también son el presente que guía a los ingresantes y le marcan el camino”, expresó.

Además, el STJ entregó un diploma y una medalla a Matías Aníbal Vassia, quien obtuvo el mejor promedio de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, con una calificación de 8,49.

Agentes distinguidos en General Pico

El jueves 19, el Edificio Judicial de General Pico fue sede de la segunda ceremonia. Asistieron los ministros Eduardo Fernández Mendía y Fabricio Losi, junto con el procurador general Mario Oscar Bongianino.

Por sus 30 años de servicio fueron distinguidos Carlos Federico Pellegrino, juez de audiencia; Fabián Marcelo Allara, asesor de Niñas, Niños y Adolescentes; Nora Marta Brunengo, del Centro de Mediación Judicial; Martín Amílcar García y Gustavo Rubén Obiols, de la Oficina de Gestión Común de Familia; Abel Norberto San Martín, de la Oficina Judicial del Fuero Contravencional y de Régimen Penal Juvenil; y Sebastián Cepeda, de Servicios Generales.

Carlos Alberto Bermúdez, de la Secretaría de Sistemas, recibió una medalla por sus 25 años de trabajo. También fueron reconocidas, aunque no pudieron participar, María del Carmen García Fava, del Centro de Mediación Judicial; Rosana Carina Padrones, de la Oficina de Gestión Común de Familia; Marta Graciela Lucero, de Biblioteca; y Alejandra Marina Teves, de la Defensoría Civil.

Cierre de las ceremonias en Victorica

El viernes 20 de noviembre, la última ceremonia se realizó en el Edificio Judicial de Victorica. El acto fue encabezado por el presidente del STJ, Hugo Oscar Díaz, acompañado por el director general de Justicia, Marcos González.

En esa oportunidad, recibieron distinciones por sus 30 años de servicio Carlos Alberto Espínola, juez de control; Marcela Yolanda Cardoso, del Juzgado Civil; y María Fernanda Lagos y Miguel Ángel Roberto Villagra, quienes trabajaron en Fiscalía hasta su jubilación.