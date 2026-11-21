Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La Honda Wave 110S había sido sustraída frente a una vivienda de la calle Alfredo Zitarrosa. Un hombre que estaba junto al rodado escapó por patios vecinos cuando vio a la Policía.

Un operativo policial permitió recuperar en Santa Rosa una motocicleta Honda Wave 110S que había sido robada frente a una vivienda. El rodado apareció en el patio de una casa cercana, pero el hombre que estaba junto a él escapó al advertir la llegada de los uniformados.

El hecho ocurrió el viernes, cerca de las 22:30. Un joven de 22 años había dejado estacionada su moto roja sobre la calle Alfredo Zitarrosa al 1300, entre Paso del Potro y José Luro. Unos 25 minutos después, al salir de su casa, notó que se la habían llevado.

La Policía encontró la moto en un patio de Santa Rosa

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera entrevistaron al damnificado, mientras otros móviles recorrían la zona para localizar el vehículo.

Durante el rastrillaje, una patrulla vio en el patio de una vivienda de la calle Alberdi al 1100 una motocicleta con características coincidentes. La chapa patente estaba doblada al medio. Junto al rodado había un hombre que, al notar la presencia policial, huyó saltando por los patios de las casas vecinas y logró escapar.

Secuestraron el rodado y aguardan las cámaras de seguridad

Los policías hablaron con el propietario del inmueble, un hombre de 63 años, quien aceptó entregar voluntariamente la moto tras ser informado de lo ocurrido. El secuestro quedó asentado en un acta, con la presencia de un testigo civil.

El vehículo fue trasladado a la sede de la Seccional Tercera, donde personal de la Agencia de Investigación Científica realizó las pericias correspondientes. Al reconocer la moto, el damnificado constató daños en la cacha frontal derecha, la mica de la luz y la patente.

La Policía inició actuaciones de oficio por supuesto robo y espera analizar las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor.