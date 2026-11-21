Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Vecinos y vecinas se acercaron al Paseo Gastronómico, que sumó mesas, sillas, luminarias, canteros y cestos para residuos. La jornada tuvo música en vivo y una amplia oferta de comidas y bebidas.

Una importante cantidad de vecinos y vecinas disfrutó del Paseo Gastronómico, que presentó un espacio renovado y propuestas para distintos gustos. La jornada contó con música en vivo a cargo del DJ Enzo Franco.

La puesta en valor incorporó mesas, sillas, luminarias, canteros y cestos para residuos. Daniel, propietario del puesto Lo + Pancho, contó que ofrece lomos, hamburguesas, superpanchos, bondiolas y papas fritas.

“Estoy muy contento y agradecido. Se lo he manifestado a los demás chicos, que valoren el espacio”, señaló Daniel. Sobre los trabajos, consideró que “el lugar quedó hermoso. Los vi todos los días cómo trabajaban, incluso a contrarreloj porque tuvimos muchas lluvias con este fenómeno de 'El Niño' y han trabajado hasta con agua”.

Comidas y propuestas para compartir en el Paseo Gastronómico

Daniel destacó el trabajo realizado y alentó a la comunidad a acercarse. “Es un equipo de trabajo muy lindo y el lugar ha quedado muy bonito”, expresó, e invitó a conocer “un lugar realmente acogedor, con unas luminarias y un césped muy hermoso”.

La oferta incluye opciones de comida rápida, como pizzas, empanadas, hamburguesas, lomitos, panchos y papas fritas. También se pueden encontrar sushi, tablas de fiambre y sándwiches gourmet.

Jorge, del emprendimiento De Ruedas y Amigos, explicó que preparan cinco variedades de hamburguesas. “Tenemos cinco opciones de hamburguesas, que son cien por ciento caseras porque compramos nosotros los cortes de carne y lo único que compramos es el pan de papa a una panadería local”, comentó.

Emprendimientos, bebidas y opciones dulces

Sobre la obra, Jorge sostuvo: “Quedó magnífico, no sólo el sector gastronómico sino también el Parque en general. Es una infraestructura que hacía falta en la ciudad, suma muchísimo. Para nosotros, como emprendedores, es un desafío muy importante y nos sentimos privilegiados de ser parte de este nuevo comienzo para la ciudad. Nos entusiasma muchísimo, es importante para el ciudadano y la familia. Para el turista también, va a sumar muchísimo, estamos muy contentos”.

Quienes visiten el Paseo también podrán elegir jugos frutales, batidos y licuados. Frappe Lineal ofrecerá frappes, licuados, batidos, yogurt griego helado y smoothies, entre otras alternativas. Su dueño, Juan, calificó la obra como “excelente” y afirmó que “sobrepasó cualquier expectativa y estuvo acorde a todo el proyecto que se viene realizando en el sector recreativo del lugar”. Además, señaló que quedó “para trabajar con los servicios correspondientes para tener una mejor puesta en escena para todos”.

Alma Mula se sumará con una propuesta de coctelería, además de licuados, smoothies y limonadas. “Tenemos variedades y estilos para todos los gustos”, contó Abraham. También valoró la unificación de los puestos y la circulación del espacio: “No es solamente un lugar donde se reúnen foodtrucks, sino que la unificación me pareció muy bien. La obra me pareció muy buena, desde la amplitud y cómo fue pensada para la circulación de personas, y la meta de llevarlo hasta la Laguna me parece algo magnífico. Me parece tremendo”.

Para quienes prefieren lo dulce, Ana, de Locamente Dulce, ofrecerá una propuesta pastelera y panadera para las tardes, con budines, tortas, facturas, laminados, jugos frutales y bebidas gaseosas. Por la noche, el emprendimiento sumará pizzas y empanadas.