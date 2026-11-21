La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra la Municipalidad por los daños que sufrió un Chevrolet Cruze al chocar con una tapa cloacal levantada. El fallo consideró probado que el obstáculo no estaba señalizado y que el municipio incumplió su deber de mantener las calles.

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería confirmó la condena contra la Municipalidad de Santa Rosa por los daños causados a un automóvil que impactó contra una tapa de cloaca levantada. El fallo, dictado el 5 de noviembre, rechazó la apelación municipal y ratificó la responsabilidad por la falta de mantenimiento o señalización del obstáculo.

El accidente ocurrió el 5 de abril de 2022, cerca del mediodía. Alicia Anahí De la Sota circulaba en su Chevrolet Cruze por la calle Miguel Cané, de sur a norte, y al llegar a la intersección con Ferrando la parte inferior del vehículo golpeó una tapa de inspección cloacal que sobresalía del pavimento.

El impacto dañó el soporte y la cuna del motor, el travesaño delantero, el radiador, el parabrisas y los sistemas de seguridad. La desaceleración activó los airbags. La conductora sufrió un golpe en la cabeza y una vecina la encontró sentada sobre la vereda, luego de salir de su vivienda al escuchar el impacto.

La Cámara confirmó la indemnización por los daños al vehículo

En abril, la Justicia de primera instancia había hecho lugar a la demanda y condenado al municipio a pagar una indemnización por los daños materiales y la privación de uso del automóvil, además de intereses y costas.

La Municipalidad apeló y sostuvo que no se había probado que la tapa hubiera provocado los desperfectos. Cuestionó que los testigos no hubieran presenciado el momento del choque y objetó que las pericias se realizaran varios años después. También afirmó que las fotografías no mostraban una elevación suficiente y planteó que la conductora podría haber circulado a velocidad excesiva.

Los camaristas Gustavo Arballo y Laura Torres rechazaron esos argumentos. Para evaluar lo ocurrido, analizaron en conjunto los testimonios de un policía y una vecina que llegaron inmediatamente después del accidente, las fotografías, el acta policial y los informes periciales.

El municipio debe mantener y señalizar las calles

Según los jueces, las pruebas coincidían en que el auto había golpeado contra una tapa mal fijada y elevada respecto del pavimento. Además, señalaron que la Municipalidad no presentó elementos para demostrar que la conductora hubiera circulado a una velocidad excesiva. La activación de los airbags, aclararon, no prueba por sí sola una velocidad indebida.

La Cámara recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades establece obligaciones para la conservación y el mantenimiento de las calles. El municipio debe garantizar condiciones razonables de circulación y, si un desperfecto no puede repararse de inmediato, señalizarlo para advertir a quienes transitan.

Los magistrados precisaron que ese deber no implica responsabilizar automáticamente a la Municipalidad por cualquier accidente en la vía pública. En este caso, consideraron acreditado que la tapa estaba en una posición anormal y que no había una advertencia adecuada sobre el peligro.

El fallo también mencionó antecedentes judiciales contra la Municipalidad de Santa Rosa por accidentes vinculados con desperfectos en las calles: los casos Friosef y Pescara, en los que se habían establecido criterios similares sobre el deber de mantenimiento y señalización.