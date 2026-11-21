Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El procedimiento se realizó en un departamento de Uspallata, casi Santa Cruz, tras una denuncia por amenazas durante una discusión entre vecinos. La Policía secuestró una pistola calibre 4,5 y una pistolera.

Una discusión entre dos hombres en Santa Rosa derivó en una denuncia por amenazas con un arma de fuego. El conflicto habría comenzado cuando uno de los involucrados le gritó al conductor de una camioneta: "andá más despacio".

El episodio ocurrió ayer, alrededor de las 14.33. Tras el llamado al Cecom, a través del 101, efectivos policiales acudieron al lugar y recogieron testimonios que indicaban que uno de los hombres habría amenazado al otro con un arma.

Allanamiento en un departamento de Santa Rosa

Según los testimonios, el conductor descendió de la camioneta y comenzó una discusión con el vecino. En ese contexto, el otro hombre habría adoptado una actitud agresiva y lo habría amenazado con un arma.

Personal de la Seccional Segunda inició una investigación para identificar a la persona que habría portado el arma y establecer dónde había ingresado. Con intervención del fiscal Cristian Casais, se solicitó una orden de allanamiento para un departamento ubicado en Uspallata, casi Santa Cruz.

Secuestraron una pistola calibre 4,5

El procedimiento se concretó hoy a las 10.30, con la participación de efectivos de la Seccional Segunda y del Grupo Especial Policial. Durante el operativo, la Policía secuestró una pistola negra calibre 4,5 y una pistolera.

El hombre involucrado será notificado de su situación en la causa y quedará a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.