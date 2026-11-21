La Municipalidad realizó mejoras en el edificio, que vuelve a contar con espacios adecuados para talleres, actividades culturales y eventos. El acto fue encabezado por el intendente Raúl Weimann.

La Municipalidad de Santa Teresa reinauguró el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad, luego de realizar refacciones en el edificio. El espacio es utilizado para desarrollar distintas actividades y, tras las mejoras, podrá recibir nuevamente talleres y propuestas culturales.

El inmueble, que en otro tiempo funcionó como sede municipal, es hoy un lugar de encuentro y participación para quienes forman parte de la historia del pueblo. El acto de reinauguración fue encabezado por el intendente Raúl Weimann.

Refacciones en el Centro de Jubilados de Santa Teresa

Weimann explicó que la remodelación era necesaria por el estado del edificio y las dificultades para realizar actividades. También señaló que los sanitarios requerían una reforma y que las obras permitirán recuperar el uso del salón.

“La verdad que hace mucho tiempo que queríamos remodelar lo que es el centro de jubilados, hacía mucho tiempo que no se le hacía nada y necesitábamos que esto se arregle, se modernice un poco. La verdad que ha quedado un local hermoso ahora, ya era un poco difícil usarlo y las actividades que hacían la gente de los jubilados, todos los talleres, lo que es cultural, ya no se podían realizar, lo que eran los sanitarios, había que reformar todo. Así que bueno, nos sentamos a hablar por un proyecto para remodelar todo esto y hoy la verdad que se ve el trabajo de toda la gente que estuvo colaborando con esto y ha quedado un muy lindo centro”, dijo.

Un espacio propio para talleres y eventos

El intendente destacó que, a partir de la obra, los jubilados podrán volver a realizar sus actividades en un espacio propio, sin tener que pedir prestados otros salones. Además, indicó que el lugar cuenta con mayor capacidad para organizar eventos y fiestas.