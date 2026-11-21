Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El choque ocurrió en la Ruta Provincial 1, a cinco kilómetros del ingreso a General Pico. La víctima aún no fue identificada y la ruta permanece cortada mientras trabaja la Policía.

Un motociclista murió tras chocar con un camión de la Municipalidad de General Pico en la Ruta Provincial 1. El siniestro ocurrió esta tarde, a unos cinco kilómetros del ingreso a la ciudad, cerca de la planta de reciclado y en el tramo que conecta General Pico con Intendente Alvear.

La ruta permanece cortada mientras la Policía realiza tareas para despejar la zona y controlar el tránsito. Por el momento, no se informaron más detalles sobre cómo se produjo el choque ni sobre la identidad del conductor fallecido.

Investigan el choque en la Ruta Provincial 1

La causa quedó a cargo del fiscal Marcos Sosa, de la Fiscalía de Delitos contra las Personas de la Segunda Circunscripción, con asiento en General Pico.

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, se acercó al lugar del siniestro. La investigación deberá establecer las circunstancias del impacto entre la motocicleta y el camión municipal.

La cifra de muertes viales en La Pampa

Con este caso, ya son 47 las personas fallecidas en siniestros viales ocurridos en rutas y caminos de La Pampa en lo que va de 2026.

La información se encuentra en desarrollo y podrían conocerse nuevos detalles a medida que avance la investigación.