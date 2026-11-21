Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La Asociación Pampeana de Tango recibió la aprobación el 20 de octubre de 2026. La entidad desarrolla actividades en distintas localidades y celebró el reconocimiento con una milonga gratuita.

La Asociación Pampeana de Tango (Aptango) obtuvo su personería jurídica el 20 de octubre de 2026, tras más de dos años de trabajo dedicado a difundir la cultura tanguera en La Pampa.

Durante ese período, la entidad organizó actividades culturales en Bernasconi, Uriburu, Luan Toro y Guatraché, con el objetivo de promover el tango como expresión de identidad, integración y encuentro.

Termotango y talleres de tango en Santa Rosa

En Santa Rosa, una de las propuestas más representativas de Aptango es Termotango, un encuentro que se realiza los domingos en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Allí, el mate, la música y el abrazo tanguero convocan a la comunidad.

La asociación también lleva adelante talleres y actividades culturales en su sede, ubicada en Entre Ríos 484. La nueva directiva agradeció a las autoridades universitarias por facilitar el espacio, así como al Gobierno provincial, a distintas instituciones y a las personas que acompañaron el proyecto.

Aptango celebró su personería jurídica con una milonga

El pasado sábado, la entidad realizó la Milonga del Brindis Esperado, con entrada libre y gratuita. La actividad reunió a la comunidad para celebrar la obtención de la personería jurídica y agradecer a quienes acompañaron a Aptango desde sus comienzos.

La asociación invitó a quienes quieran sumarse a participar del proyecto colectivo. La propuesta busca fortalecer el trabajo conjunto y construir una sociedad más integrada, con la cultura como espacio de encuentro y pertenencia.

La personería jurídica no es un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa para seguir trabajando junto a la comunidad.

Quiénes integran la comisión directiva de Aptango

La comisión directiva fundadora está encabezada por Camilo Gatica, presidente, y Sara García Garcete, vicepresidenta. La secretaria es Itzel Nahiara Nace y el prosecretario, Eduardo Horacio Frank.

La tesorera es Griselda Mabel Lucero y el protesorero, Ángel Herlein. Como vocales titulares fueron designadas Nancy Díaz y Ana Di Domenicantonio; las vocales suplentes son Esther Villa y Niní Avalo.

Las revisoras de cuentas titulares son Mirian Díaz y Griselda Parody. Como revisores de cuentas suplentes fueron designados José María Hirtz y Anahí Mussa.